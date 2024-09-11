В Подмосковье задержали братьев-вымогателей

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Двух братьев 33-х и 34-х лет задержали полицейские в Орехово-Зуеве по подозрению в вымогательстве крупной суммы у знакомого, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что мужчины выяснили, когда их знакомый возвращается с работы, встретили его во дворе его дома и потребовали вернуть 500 тысяч рублей, которые тот якобы занимал у одного из них на ремонт квартиры. Когда потерпевший сказал, что у него нет таких денег, братья избили его и пригрозили расправиться, его он не отдаст долг в ближайшее время. Потерпевший обратился в полицию», — говорится в сообщении.Нападавших задержали при поддержке сотрудников Росгвардии. Против братьев завели уголовное дело за вымогательство в крупном размере и на время разбирательства оставили под стражей.
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