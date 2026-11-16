Мужчины с мачете ограбили пенсионерку в Подмосковье

16 ноября 2026, 12:32

В Подмосковье задержали четверых подозреваемых в ограблении пенсионерки

Видео: ГУ Росгвардии по МО

Полицейские при поддержке СОБР «Гюрза» задержали четырех подозреваемых в разбойном нападении на 77-летнюю жительницу деревни Новая Слобода под Щелковом. Об этом сообщает Главное управление Росгвардии по Московской области.