Мужчины с мачете ограбили пенсионерку в Подмосковье
Видео: ГУ Росгвардии по МО
Полицейские при поддержке СОБР «Гюрза» задержали четырех подозреваемых в разбойном нападении на 77-летнюю жительницу деревни Новая Слобода под Щелковом. Об этом сообщает Главное управление Росгвардии по Московской области.
Рано утром трое мужчин в балаклавах отжали оконную раму и проникли в частный дом. Они привязали хозяйку простынями к кровати и нашли сейф.
Нападавшие потребовали у пенсионерки ключ, приставив мачете к ее горлу и приложив электрический утюг к животу. Получить ключ им не удалось, и они вскрыли сейф ломом. Из дома вынесли около 100 тысяч рублей и золотые украшения. Общий ущерб превысил миллион рублей.
Скрыться с места происшествия мужчинам помог четвертый участник группы: он ждал их за рулем автомобиля. Сотрудники МВД задержали подозреваемых по местам их жительства при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
Возраст задержанных — от 43 до 56 лет. Троих ранее судили, еще одного разыскивают на федеральном уровне. При осмотре жилья правоохранители изъяли похищенные деньги, украшения, инструменты для взлома и автомобиль. Возбуждено уголовное дело.
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