Пара расправилась с насильником в пустыне, чтобы «очистить город от преступников»
В американском городе Буллхед-Сити 35-летний Джейкоб Миддлбрук и 36-летняя Лейн Макинтош расправились с насильником, решив очистить город от преступников. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Уточняется, что 7 ноября водитель, чье имя не раскрывается, заметил тело на обочине дороги возле пустыни. Погибшим оказался 29-летний Аррон Кристофер Уоррен — бездомный, зарегистрированный как сексуальный преступник. Вскоре его автомобиль обнаружили стоящим у казино в Лас-Вегасе, где полиция и задержала подозреваемую пару. Пара тоже была бездомной и последние несколько месяцев общалась с жертвой.
Правоохранители выяснили, что Макинтош и Миддлбрук выражали неприязнь к зарегистрированным сексуальным преступникам и заранее спланировала убийство. Начальник полиции Буллхед-Сити напомнил, что ведомство всегда информирует общественность о переезде таких лиц в район. Он также предупредил, что не потерпит, чтобы эти сведения использовали для угроз, запугивания, преследования или причинения вреда.
«Наша цель — информировать, а не сеять панику», — отметил офицер.Ранее сообщалось, что житель США использовал десятилетнюю дочь в качестве «второй жены».