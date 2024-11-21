В Подмосковье задержали девушку за надпись «Ахмат слива» на памятнике Кадырову

Фото: iStock/Igor Vershinsky
В подмосковном Орехово-Зуеве задержали девушку, написавшую «Ахмат слива» на памятнике главе Чечни Ахмату Кадырову в Бутове. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 23-летняя Наталья А. зарегистрирована в Сергиевом Посаде. По версии следствия, в ночь на 13 ноября она оставила несколько надписей на памятнике Кадырову, расположенному на одноимённой улице в столичном районе Бутово.
На следующее утро памятник отмыли, а девушку задержали в области. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. В настоящее время Наталья находится под подпиской о невыезде.
В настоящее время региональная полиция продолжает расследовать данный инцидент.
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На следующее утро памятник отмыли, а девушку задержали в области. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. В настоящее время Наталья находится под подпиской о невыезде.
В настоящее время региональная полиция продолжает расследовать данный инцидент.
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Анастасия Чинкова