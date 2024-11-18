Осквернивших мемориал бойцам СВО отправили в колонию

Фото: iStock/ sabthai
Тверской районный суд города Москвы приговорил к срокам двух мужчин, которые осквернили мемориал бойцам спецоперации.
Их признали виновными по статьям 214 («Вандализм») и 243.4 («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России») Уголовного кодекса Российской Федерации.
Даниил Голиков был приговорён судом к двум годам и шести месяцам колонии-поселения, а Андрей Козловский к трём годам в колонии-поселении.
Ранее в Казани возбудили уголовное дело после того, как подростки осквернили Вечный огонь на мемориальном комплексе в память воинам, которые пали в борьбе с фашизмом. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции и вызвали их родителей.
Читайте также:
Неизвестные осквернили могилы участников СВО под Новосибирском
Вандалы повредили 53 могилы на кубанском кладбище
Дагестанцы, гревшие ноги у Вечного огня в Невинномысске, извинились
Даниил Голиков был приговорён судом к двум годам и шести месяцам колонии-поселения, а Андрей Козловский к трём годам в колонии-поселении.
Ранее в Казани возбудили уголовное дело после того, как подростки осквернили Вечный огонь на мемориальном комплексе в память воинам, которые пали в борьбе с фашизмом. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции и вызвали их родителей.
Читайте также:
Неизвестные осквернили могилы участников СВО под Новосибирском
Вандалы повредили 53 могилы на кубанском кладбище
Дагестанцы, гревшие ноги у Вечного огня в Невинномысске, извинились
Ольга Енгалычева