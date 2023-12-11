В Подмосковье задержали консультантов Минсоцразвития за взятки от бизнесменов

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В Подмосковье задержаны 11 человек, двое из которых консультанты отдела при Министерстве социального развития Московской области, а один является консультантом отдела при Министерстве инвестиций и промышленности области.
Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий.
Подозреваемые проходят по статьям «Получении взяток» и «Посредничество во взяточничестве» УК РФ.
Все 11 человек дали признательные и изобличающие друг друга показания. Они отправлены под домашний арест.
По версии следствия, с 2019 по 2023 годы подозреваемые брали взятки через посредников от бизнесменов Московской области за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без проведения проверок. За одного зарубежного специалиста брали 12 тысяч рублей. За раз оформляли от 100 до 350 квот.
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Подозреваемые проходят по статьям «Получении взяток» и «Посредничество во взяточничестве» УК РФ.
По версии следствия, с 2019 по 2023 годы подозреваемые брали взятки через посредников от бизнесменов Московской области за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без проведения проверок. За одного зарубежного специалиста брали 12 тысяч рублей. За раз оформляли от 100 до 350 квот.
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Мария Фирсова