Военно-транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Военно-транспортный самолет Ан-12 готовится аварийно приземлиться в Комсомольске-на-Амуре.
Об этом сообщает источник Telegram-канала «112».
По его информации, воздушное судно, вылетевшее из Нижневартовска, аварийно сядет сесть в аэропорте Хурба в Хабаровском крае.
На его борту 8 членов экипажа. Информацию о подготовке к аварийной посадке подтверждает источник ТАСС.
Ранее, 5 декабря, другой Ан-12 также готовился аварийно сесть в Комсомольске-на-Амуре. Борт благополучно приземлился, на его борту находились 8 человек. Предварительная причина нештатной ситуации - отказ триммера руля управления.
Ранее сообщалось, что самолету авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел из Нью-Йорка в Ташкент пришлось вынужденно сесть в аэропорту Санкт-Петербурга. РИА Новости сообщает, что ЧП случилось утром 11 декабря, борт следовал в Ташкент, но из-за буйного пассажира, самолету пришлось вынужденно сесть в петербургском аэропорту.
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По его информации, воздушное судно, вылетевшее из Нижневартовска, аварийно сядет сесть в аэропорте Хурба в Хабаровском крае.
Ранее, 5 декабря, другой Ан-12 также готовился аварийно сесть в Комсомольске-на-Амуре. Борт благополучно приземлился, на его борту находились 8 человек. Предварительная причина нештатной ситуации - отказ триммера руля управления.
Ранее сообщалось, что самолету авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел из Нью-Йорка в Ташкент пришлось вынужденно сесть в аэропорту Санкт-Петербурга. РИА Новости сообщает, что ЧП случилось утром 11 декабря, борт следовал в Ташкент, но из-за буйного пассажира, самолету пришлось вынужденно сесть в петербургском аэропорту.
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Мария Фирсова