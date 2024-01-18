В Подмосковье задержали латиноамериканца, ранившего ножом знакомого

Подмосковные полицейские задержали гражданина одной из стран Латинской Америки, который во время ссоры ударил ножом знакомого в деревне Щемилово Богородского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.
«У одного из домов между двумя мужчинами произошёл конфликт. Один из них ударил оппонента ножом. Сотрудники межмуниципального управления МВД России «Ногинское» установили правонарушителя и доставили в следственные органы», – рассказали ТАСС в пресс-службе.Там уточнили, что пострадавший госпитализирован. Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершения преступления.
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