В Подмосковье задержали мошенника, забравшего у пенсионерки 2,5 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
19-летнего жителя Казани задержала полиция Наро-Фоминского округа по подозрению в участии в мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«69-летней жительнице Наро-Фоминского округа позвонил некто, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и сказал, что злоумышленники пытаются взять на неё кредит. Чтобы «предотвратить преступление», она велел женщине обналичить все её накопления, а также взять два кредита в разных банках и разместить всю полученную сумму «на безопасных счетах». Женщина так и сделала, общая сумма ущерба составила два с половиной миллиона рублей», — говорится в сообщении.Следствие выяснило, что размещённые пенсионеркой деньги были обналичены в Казани. Во время служебной командировки в столицу Татарстана подмосковные полицейские задержали «обнальщика» — 19-летнего местного жителя. Он рассказал, что нашёл работу через интернет.
В его обязанности входило снимать деньги с одних счетов и класть на другие. За каждую операцию он получат 5 тысяч рублей. Банковские карты, с которых он снимал деньги, ему привозил курьер или он брал их из тайников-закладок по указанным работодателями координатам.
Задержанного до суда оставили под стражей. Сейчас полиция разыскивает других членов банды мошенников.
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