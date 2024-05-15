В Подмосковье задержали москвича с 9 кг эфедрона

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35-летнего москвича задержали в городском округе Солнечногорск по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мужчину заметил экипаж ДПС, когда тот вечером выходил из леса у деревни Горетовка с лопатой. Мужчина сел в каршеринговую машину и поехал, но правоохранители решили остановить его и досмотреть автомобиль. В багажнике они нашли лопату и полимерный мешок, в котором лежало восемь свёртков с кристаллическим веществом. На место вызвали оперативно-следственную группу», — говорится в сообщении.Следователи проверили телефон мужчины, где обнаружили координаты закладок. В указанных местах удалось найти ещё десять свёртков с аналогичным веществом.
Экспертиза показала, что вещество является эфедроном, общая масса наркотика составила девять килограммов.
Задержанный рассказал, что предложение работать наркокурьером он получил через один из мессенждеров. В его обязанности входило забирать по указанным координатам крупную партию наркотиков, фасовать вещество и раскладывать в тайники.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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