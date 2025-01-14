В Подмосковье задержали племянника вора в законе Шакро Молодого

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В Балашихе задержали племянника вора в законе Шакро Молодого Виталика Калашова, его подозревают в покушении на убийство. Об этом пишет Mash.
По данным издания, полицейские завели уголовное дело на 22-летнего Калашова еще в декабре, после чего его объявили в федеральный розыск. Поймать его удалось 13 января. Он находился в квартире в Балашихе.
В апреле 2024 года один из самых авторитетных воров в законе Шакро Молодой (Захарий Калашов) освободился из колонии. Криминальный авторитет поселился недалеко от поселка Николина гора возле Рублевки. По соседству с ним расположены дома премьер-министра России Михаила Мишустина и режиссера Никиты Михалкова. Дорогой особняк охраняется людьми с автоматами и бойцовскими собаками.
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Элина Позднякова