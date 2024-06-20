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В Подмосковье задержали по горячим следам угонщика мотоцикла

20 июня 2024, 09:19

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Мужчину, похитившего мотоцикл в посёлке Дрожжино Ленинского городского округа, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина днём проходил по улице, увидел припаркованный мотоцикл и решил его угнать. Завести технику злоумышленник не сумел и просто откатил во двор своего дома. Сумма ущерба от кражи составила свыше 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели оперативно установить маршрут похищенного мотоцикла и личность угонщика — им оказался 39-летний местный житель. До того, как его нашли, он успел сломать у мотоцикла замок зажигания и срезать номера.



Технику вернули законному владельцу, а против угонщика завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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#мвд московской области
#криминал
В яхт-клубе в Мытищах загорелся ангар с лодками
20 июня 2024, 09:21

Фото: iStock/Diy1

Пожар возник в ангаре на территории яхт-клуба в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что возгорание произошло в деревне Степаньково. Причина пожара в настоящее время не уточняется.

Согласно данным ведомства, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Уточняется, что открытое горение удалось ликвидировать.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что 18 июня текущего года пожар на нефтебазе возник после атаки украинских беспилотников. Огонь локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

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#возгорание
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#мчс
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В ДНР задержали подозреваемого в разжигании ненависти к русским
20 июня 2024, 09:12

Фото: iStock/Thomasaf

Житель Горловки Донецкой Народной Республики задержан по подозрению в разжигании межнациональной розни в отношении русских людей. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по региону.
Согласно информации следствия, задержанный добавлял в соцсети видео и комментарии, которые направлены на унижение русских. Таким способом он пытался разжечь межнациональную рознь.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют, работал ли мужчина на украинские спецслужбы. Материалы передали в следственное управление СК России по региону для принятия соответствующего решения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жительницы Хабаровска. Она собирала и передавала представителям спецслужб Украины информацию, которая может быть использована против безопасности РФ.

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#рф
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«Кости лица провалились до затылка»: Боец ЧВК «Вагнер» убил мужчину, вернувшись с СВО
Суд не стал повторно амнистировать участника СВО за новое убийство
20 июня 2024, 08:55

Фото: iStock/Yingko

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Руслан Магдиев после возвращения со спецоперации избил человека до смерти и надеялся избежать реального наказания из-за заслуг на фронте. Об этом пишет «Ъ».
Первый раз Магдиева осудили ещё в 2016 году в Петрозаводске за убийство двух и более человек, разбой и кражу. Тогда его приговорили к 9 годам и 11 месяцам. В ноябре 2022 года он заключил контракт на полгода с ЧВК «Вагнер». Отправившись в зону СВО, Магдиев отличился в боях за Артемовск и получил медаль «За отвагу». Из-за этого его помиловали и сняли судимость. В июне 2023 года он вернулся домой.

25 ноября 2023 года у Магдиева случился конфликт с мужчиной у кафе «Мечта», в ходе которого он избил 51-летнего оппонента до смерти. При этом экс-боец ЧВК «Вагнер» вернулся в кафе. Его задержали через три дня, обвинив в причинении смерти по неосторожности. Вину свою он признал и раскаялся.

При этом адвокат потерпевшей стороны Юлия Искрина считает, что убийство было умышленным. Магдиев не менее пяти раз ударил свою жертву ногой по голове с такой силой, что у убитого кости лица провалились до затылка. Она также уточнила, что «от потерпевшего никаких угроз не исходило, он даже защищаться не пытался».

16 апреля 2024 года Октябрьский районный суд города Орска Оренбургской области приговорил Руслана Магдиева к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Защита попросила апелляционную инстанцию заменить осужденному реальный срок на условный ввиду его заслуг на СВО и признания вины, однако 18 июня Оренбургский областной суд оставил приговор без изменений.

При этом защита потерпевшей стороны намерена опротестовать приговор причин и добиться переквалификации действий Магдиева на статью «убийство с особой жестокостью». Уже направлено соответствующее обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова.

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Дело о госизмене возбудили против жительницы Хабаровска
Против хабаровчанки возбудили дело о госизмене за сбор и передачу данных СБУ
20 июня 2024, 08:40

Фото: iStock/Akintevs

Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жительницы Хабаровска. Об этом сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю, пишет ТАСС.
Согласно информации следствия, обвиняемая собирала и передавала представителям спецслужб Украины данные, которые могут быть использованы соседним государством против безопасности РФ. В настоящее время расследование дела продолжается сотрудниками УФСБ.

Примечательно, что женщине может грозить лишение свободы от двенадцати до двадцати лет со штрафом до 500 тысяч рублей или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Доигрался: Алека Болдуина обвинили в неосторожном обращении с оружием
Спецпрокуроры утверждают, что Болдуин застрелил Хатчинс, играясь с револьвером
20 июня 2024, 06:35

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Прокуратура Соединённых Штатов рассказала о новых деталях трагедии на съемках фильма «Ржавчина», в ходе которых актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс из заряженного револьвера. Об этом информирует The Guardian.
Сообщается, что Болдуин неосторожно обращался с огнестрельным оружием во время съемок. В документах прокуратуры утверждается, что актер показал «неустойчивое и агрессивное поведение во время съемок», что поставило под угрозу соблюдение безопасности.

Оператор Галина Хатчинс скончалась в октябре 2021 года. Во время съемок вестерна «Ржавчина» Болдуин убил ее случайным выстрелом из пистолета. Также ранение получил режиссера фильма Джоэла Соусу.

Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок, а только взвел и отпустил его, следуя указаниям Хатчинс, выстраивающей кадр. В пистолете должны были быть холостые патроны, однако револьвер оказался заряжен боевыми.

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#пистолет
#сша
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Взрывы прогремели в Краснодарском крае
РИА Новости: Серия взрывов произошла в Краснодарском крае
20 июня 2024, 05:32

Фото: istock / RamonCast

В Краснодарском крае прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, сообщения поступали от жителей поселка Афипский. Они рассказали о звучащих в населенном пункте взрывах.

«Четыре обращения было... Взрывы со стороны Афипский», — сообщили спасатели.
Все обращения были зафиксированы. При этом сведенья о том, что якобы загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод, не подтвердились.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ нанесли несколько ударов по военным объектам во Львове. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#красноярский край
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В Норвегии посадили бывшего командира ЧВК «Вагнер»
Сбежавший в Норвегию экс-боец«Вагнера» получил 120-дневный срок
20 июня 2024, 01:10

Фото: istock / Andrii Zorii

Сбежавшему в Норвегию бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву назначили тюремное заключение из-за драки. Об этом информирует The Barents Observer, ссылаясь на приговор окружного суда Вестфола от 14 июня
Медведева приговорили к 120 суткам за устроенную в баре перепалку в Ставерне. Будучи пьяным, фигурант сделал еще две напитка, но бармен отказался выполнить заказ. Бывший российский военнослужащий потребовал выйти на улицу, после чего схватил его за рубашку и кинул в лицо монеты.

В ту же ночь, после возвращения из бара, вагнеровец приревновал свою девушку к таксисту и избил ее, угрожая убийством, если она расскажет о произошедшем.

«Медведев толкнул [девушку] на кровать, плюнул ей в лицо несколько раз, держал ее на кровати и несколько раз сильно ударил по лицу ладонью и кулаком. Последний удар, который она помнит, был кулаком по щеке возле глаза. Этот удар вызвал синяк и кровоизлияние в глазу. Он держал ее, сидя на ней сверху. Он несколько раз укусил ее за руки», — сказано в приговоре суда.
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#медведев
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#удар
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Названо число порций токсичных «Лобио», сделанных фигурантами дела о массовом отравлении
Суд: фигуранты дела о массовом отравлении изготовили 2336 порций «Лобио»
20 июня 2024, 00:34

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Фигуранты дела о массовом отравлении людей, который действовали в составе преступной группы, изготовили более двух тысяч порцией некачественного блюда «Лобио». Об этом сообщает Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
«Фигуранты ... изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли посредством онлайн-магазина «Самокат» неограниченному кругу лиц», — сказано в сообщении.
Преступники действовали по предварительному сговору, нарушая соблюдение требований безопасности к продуктам питания, что привело к госпитализации 120 человек, которые съели вышеуказанное блюдо.

До этого сообщалось, что гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина отправили под домашний арест. Такую же меру пресечения суд избрал директору компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину, главе отдела качества ООО «Локалкитчена» Елене Машковой и повару «Савон-К» Кариму Норматову.

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#блюда
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В МГМСУ проходят массовые задержания студентов и преподавателей
Baza: В МГМСУ прошли задержания из-за «покупки» экзаменов
19 июня 2024, 23:55

Фото: istock / YakobchukOlena

В Москве прошли массовые задержания в медико-стоматологическом университете (МГМСУ). Как пишет Телеграм-канал Baza, преподавателей и студентов могли задержать по делу двухлетней давности по подозрению в мошенничестве.
«Очевидцы сообщают, что в спецоперации по задержанию участвовало большое количество вооруженных силовиков», – сказано в публикации.
По информации источников издания, всего в отдел полиции доставили около 30 человек, задержания проходили не только в самом университете, но и на домашних адресах учителей и учеников. Силовики обыскали их квартиры и изъяли технику и документы. Отмечается, что среди задержанных оказались преподаватели нескольких факультетов.

По предварительным данным, причиной стала попытка студентов «купить» один из экзаменов.

О ситуации правоохранителям стало известно после того, как якобы одному из родителей не понравился такой способ сдачи экзамена, поэтому он обратился в МВД.

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#документы
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