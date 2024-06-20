В Подмосковье задержали по горячим следам угонщика мотоцикла

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, похитившего мотоцикл в посёлке Дрожжино Ленинского городского округа, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина днём проходил по улице, увидел припаркованный мотоцикл и решил его угнать. Завести технику злоумышленник не сумел и просто откатил во двор своего дома. Сумма ущерба от кражи составила свыше 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Полицейские сумели оперативно установить маршрут похищенного мотоцикла и личность угонщика — им оказался 39-летний местный житель. До того, как его нашли, он успел сломать у мотоцикла замок зажигания и срезать номера.
Технику вернули законному владельцу, а против угонщика завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
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