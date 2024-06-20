Названо число порций токсичных «Лобио», сделанных фигурантами дела о массовом отравлении

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Фигуранты дела о массовом отравлении людей, который действовали в составе преступной группы, изготовили более двух тысяч порцией некачественного блюда «Лобио». Об этом сообщает Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
«Фигуранты ... изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли посредством онлайн-магазина «Самокат» неограниченному кругу лиц», — сказано в сообщении.Преступники действовали по предварительному сговору, нарушая соблюдение требований безопасности к продуктам питания, что привело к госпитализации 120 человек, которые съели вышеуказанное блюдо.
До этого сообщалось, что гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина отправили под домашний арест. Такую же меру пресечения суд избрал директору компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину, главе отдела качества ООО «Локалкитчена» Елене Машковой и повару «Савон-К» Кариму Норматову.
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