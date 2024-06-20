Взрывы прогремели в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, сообщения поступали от жителей поселка Афипский. Они рассказали о звучащих в населенном пункте взрывах.
Все обращения были зафиксированы. При этом сведенья о том, что якобы загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод, не подтвердились.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ нанесли несколько ударов по военным объектам во Львове. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Четыре обращения было... Взрывы со стороны Афипский», — сообщили спасатели.
Все обращения были зафиксированы. При этом сведенья о том, что якобы загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод, не подтвердились.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ нанесли несколько ударов по военным объектам во Львове. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак