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Взрывы прогремели в Краснодарском крае

РИА Новости: Серия взрывов произошла в Краснодарском крае
20 июня 2024, 05:32
Фото: istock / RamonCast

Фото: istock / RamonCast

В Краснодарском крае прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, сообщения поступали от жителей поселка Афипский. Они рассказали о звучащих в населенном пункте взрывах.

«Четыре обращения было... Взрывы со стороны Афипский», — сообщили спасатели.


Все обращения были зафиксированы. При этом сведенья о том, что якобы загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод, не подтвердились.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ нанесли несколько ударов по военным объектам во Львове. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#завод
#обращения
#взрыв
#красноярский край
В Норвегии посадили бывшего командира ЧВК «Вагнер»
Сбежавший в Норвегию экс-боец«Вагнера» получил 120-дневный срок
20 июня 2024, 01:10

Фото: istock / Andrii Zorii

Сбежавшему в Норвегию бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» Андрею Медведеву назначили тюремное заключение из-за драки. Об этом информирует The Barents Observer, ссылаясь на приговор окружного суда Вестфола от 14 июня
Медведева приговорили к 120 суткам за устроенную в баре перепалку в Ставерне. Будучи пьяным, фигурант сделал еще две напитка, но бармен отказался выполнить заказ. Бывший российский военнослужащий потребовал выйти на улицу, после чего схватил его за рубашку и кинул в лицо монеты.

В ту же ночь, после возвращения из бара, вагнеровец приревновал свою девушку к таксисту и избил ее, угрожая убийством, если она расскажет о произошедшем.

«Медведев толкнул [девушку] на кровать, плюнул ей в лицо несколько раз, держал ее на кровати и несколько раз сильно ударил по лицу ладонью и кулаком. Последний удар, который она помнит, был кулаком по щеке возле глаза. Этот удар вызвал синяк и кровоизлияние в глазу. Он держал ее, сидя на ней сверху. Он несколько раз укусил ее за руки», — сказано в приговоре суда.
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#удар
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Названо число порций токсичных «Лобио», сделанных фигурантами дела о массовом отравлении
Суд: фигуранты дела о массовом отравлении изготовили 2336 порций «Лобио»
20 июня 2024, 00:34

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Фигуранты дела о массовом отравлении людей, который действовали в составе преступной группы, изготовили более двух тысяч порцией некачественного блюда «Лобио». Об этом сообщает Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
«Фигуранты ... изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли посредством онлайн-магазина «Самокат» неограниченному кругу лиц», — сказано в сообщении.
Преступники действовали по предварительному сговору, нарушая соблюдение требований безопасности к продуктам питания, что привело к госпитализации 120 человек, которые съели вышеуказанное блюдо.

До этого сообщалось, что гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина отправили под домашний арест. Такую же меру пресечения суд избрал директору компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину, главе отдела качества ООО «Локалкитчена» Елене Машковой и повару «Савон-К» Кариму Норматову.

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#суд
#арест
#документы
#человек
#компании
#онлайн
#блюда
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В МГМСУ проходят массовые задержания студентов и преподавателей
Baza: В МГМСУ прошли задержания из-за «покупки» экзаменов
19 июня 2024, 23:55

Фото: istock / YakobchukOlena

В Москве прошли массовые задержания в медико-стоматологическом университете (МГМСУ). Как пишет Телеграм-канал Baza, преподавателей и студентов могли задержать по делу двухлетней давности по подозрению в мошенничестве.
«Очевидцы сообщают, что в спецоперации по задержанию участвовало большое количество вооруженных силовиков», – сказано в публикации.
По информации источников издания, всего в отдел полиции доставили около 30 человек, задержания проходили не только в самом университете, но и на домашних адресах учителей и учеников. Силовики обыскали их квартиры и изъяли технику и документы. Отмечается, что среди задержанных оказались преподаватели нескольких факультетов.

По предварительным данным, причиной стала попытка студентов «купить» один из экзаменов.

О ситуации правоохранителям стало известно после того, как якобы одному из родителей не понравился такой способ сдачи экзамена, поэтому он обратился в МВД.

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Шофёр мусоровоза помог найти жительнице Красногорска выброшенные документы

#мвд
#квартиры
#документы
#человек
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Суд арестовал гендиректора «Кухни на районе» по делу о массовом отравлении
Гендиректора «Кухни на районе» Лозина отправили под домашний арест
19 июня 2024, 23:54

Фото: istock / Zolnierek

Замоскворецкий суд Москвы отправил гендиректора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина под домашний арест по делу о массовом отравлении. Об этом информирует Телеграм-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении Лозина меры пресечения в виде заключения под стражу. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 15 августа», — сказано в заявлении.
Такую же меру пресечения суд избрал директору компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину, главе отдела качества ООО «Локалкитчена» Елене Машковой и повару «Савон-К» Кариму Норматову.

По версии следствия, Лозин и другие фигуранты дела о массовом отравлении приготовили как минимум 2336 порций блюда «Лобио», упаковали их и продали посредством онлайн-магазин «Самокат».

Фигуранты действовали по предварительному сговору, нарушая соблюдение требований безопасности к продуктам питания, что привело к госпитализации 120 человек, которые съели вышеуказанное блюдо.

Медики поставили пациентам диагноз «ботулизм».

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#суд
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Умер сын модельера Вячеслава Зайцева: Егор Зайцев скончался от рака
Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в 64 года от рака
19 июня 2024, 23:25

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Сын модельера Вячеслава Зайцева, член Российской академии художеств Егор Зайцев скончался на 65 году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил журналист Григорий Нехорошев в соцсети Facebook*, ссылаясь на адвоката Александра Маева.
«Умер модельер Егор Зайцев, всего-то 64 года», — написал корреспондент.
Нехорошев добавил, что Егор Зайцев пережил отца всего на один год. Как пишет журналист, его смерть стала символом «конца династии».

Сын модельера долгое время боролся с онкологией аком толстой кишки. Опухоль также обнаружили в обоих легких и печени. В начале июня Егор Зайцев в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

О проблемах со здоровьем у Зайцева-младшего также сообщалось 13 февраля. Директор модельного агентства Z'Smodels Екатерина Пантелеева заявила, что у него обнаружили анемию. Позже медики диагностировали почечную недостаточность.

Ранее сообщалось, что умер режиссер Большого театра Валерий Федоренко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
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Площадь пожара на нефтебазе в Азове выросла в два раза
19 июня 2024, 20:53

Фото: МЧС России

Площадь пожара на нефтебазе в городе Азов Ростовской области увеличилась до 6,3 тысячи квадратных метров после разгерметизации второго резервуара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Возгорание на территории ЗАО «Азовпродукт» началось ночью 18 июня в результате атаки беспилотника. Локализовать огонь удалось только спустя сутки на площади 3,2 тысячи квадратных метров.

19 июня в 16:40 по московскому времени разгерметизировался второй резервуар с топливом. Предполагается, что причиной стала высокая температура от соседней горящей емкости. В тушении пожара участвуют около 200 пожарных, а также пожарный поезд.

Согласно данным с сайта завода, ЗАО «Азовпродукт» является частью итальянской группы компаний Decal Group. Первоначально терминальный комплекс строился для перевалки метанола мощностью 400 тысяч тонн в год, но позже был перепрофилирован для перевалки светлых нефтепродуктов.

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Стало известно о попытке фигурантов дела об отравлении в Москве уничтожить улики
СК РФ: фигуранты дела о массовом отравлении в Москве пытались уничтожить улики
19 июня 2024, 20:25

Фото: istock/Motortion

Фигуранты дела о массовом отравлении жителей Москвы через доставку еды пытались уничтожить улики, подтверждающие их вину. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на заявление следователя на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы.
«Прошу приобщить свидетельские показания о том, что подозреваемые пытались уничтожить вещественные доказательства», — заявила следователь.
Кроме того, по словам следователя, повара компании «Савон-К» Карима Норматова задержали в аэропорту Жуковский при попытке покинуть страну. Норматов не признал обвинения, утверждая, что не планировал скрываться и временно был отпущен работодателем домой.

В июне в Москве с подозрением на ботулизм обратились за медицинской помощью 227 человек. Также очаги заражения были обнаружены в Казани и Нижнем Новгороде.

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Шофёр мусоровоза помог найти жительнице Красногорска выброшенные документы
19 июня 2024, 19:18

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Водитель мусоровоза помог найти выброшенные документы жительнице Красногорска. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Инцидент произошёл в деревне Сабурово городского округа Красногорск. Молодая женщина оказалась в сложной ситуации, когда её ребёнок по ошибке выбросил все документы в мусорный бак. Обратившись к первому попавшему водителю мусоровоза, она получила не только оперативную связь с диспетчерской, но и помощь в поиске», – говорится в сообщении.
Сотрудники Рузского регионального оператора начали все вместе осматривать мусорные баки. Благодаря их оперативным действиям и профессионализму удалось найти все утерянные документы, заключили в ведомстве.


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#мусоровоз
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Актера Бардукова госпитализировали с ботулизмом
19 июня 2024, 18:53

Фото: Istock/Jacob Wackerhausen

Актера Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом в одну из московских больниц, сообщил Telegram-канал «112».
Актеру стало плохо дома после употребления готовой еды. Врачи, осмотрев его, приняли решение о госпитализации. Состояние Бардукова оценивается как средней тяжести, ему провели несколько процедур, однако он останется в стационаре еще на несколько дней.

Алексей Бардуков известен по сериалу Леонида Филатова «Диверсант», где исполнил одну из главных ролей.

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#человек
#дома
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