Число пострадавших при взрыве газа на содовом заводе в Стерлитамаке выросло до 27
Число пострадавших при взрыве газовоздушной смеси на содовом заводе в Стерлитамаке выросло до 27. Большинство из них лежит с отеком легких, химическими ожогами глаз и отравлением хлором. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Всего в момент инцидента на предприятии находились 50 человек. На месте происшествия работают 19 бригад скорой помощи и санавиация. После ЧП в городе проверяют качество воздуха, чтобы выяснить, была ли утечка хлора. Жителей просят на время закрыть окна.
Напомним, хлопок раздался утром субботы, 9 августа. Изначально пресс-служба регионального управления МЧС сообщала о 16 пострадавших.
