Число пострадавших при взрыве газа на содовом заводе в Стерлитамаке выросло до 27

09 августа 2025, 11:45

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших при взрыве газовоздушной смеси на содовом заводе в Стерлитамаке выросло до 27. Большинство из них лежит с отеком легких, химическими ожогами глаз и отравлением хлором. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.