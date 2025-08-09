Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» работал упаковщиком на маркетплейсе
Один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» – Хусейн Хамидов – работал обычным упаковщиком в распределительном центре одного из крупных маркетплейсов. Об этом говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По версии следствия, Хамидов и ещё несколько человек подозреваются в причастности к финансированию террористов, совершивших нападение на концертный зал 22 марта 2024 года. В тот день группа боевиков ворвалась в здание, открыла огонь по посетителям и подожгла зрительный зал.
Согласно официальным данным Следственного комитета, в результате атаки погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, 609 человек получили ранения различной степени тяжести. Это стало самым кровавым терактом на территории России за последние два десятилетия.
Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства подготовки нападения, в том числе каналы финансирования и возможные иностранные связи организаторов. Хусейн Хамидов, по данным обвинения, мог выступать в роли посредника в переводе средств на нужды террористической группы, при этом сам находясь на легальной работе в России.
Все подозреваемые по делу арестованы, им предъявлены обвинения в участии в террористической организации, финансировании терроризма и соучастии в массовом убийстве.
Читайте также: