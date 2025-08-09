Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» работал упаковщиком на маркетплейсе

09 августа 2025, 11:55

Фото: iStock/mesh cube

Один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» – Хусейн Хамидов – работал обычным упаковщиком в распределительном центре одного из крупных маркетплейсов. Об этом говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.