В Подмосковье задержали приезжего из Брянска с крупной партий наркотиков

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Ранее судимого 34-летнего жителя Брянской области задержали в Видновском лесопарке по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сотрудники патрульно-постовой службы заметили в Видновском лесопарке отечественный автомобиль. При проверке документов водитель сильно нервничал, а потом сам рассказал, что в машине находятся наркотики. На заднем сиденье полицейские нашли пакет с 19 свёртками, обмотанными изолентой. Общий вес содержимого свёртков составил два килограмма. Водителя задержали», — говорится в сообщении.Экспертиза установила, что в свёртках находится наркотик мефедрон. Задержанный рассказал, что наркотики он забрал из тайника в Нижегородской области по координатам, сообщённым ему куратором. Предполагалось распространить эти наркотики на территории Московской области через тайники-закладки.
В настоящее время следствие продолжается.
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Лев Каштанов