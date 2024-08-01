Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Подмосковье задержали приезжего из Брянска с крупной партий наркотиков

В Подмосковье задержали приезжего из Брянска с крупной партий наркотиков

01 августа 2024, 09:15
Фото: iStock/YakobchukOlena

Фото: iStock/YakobchukOlena

Оригинал
Ранее судимого 34-летнего жителя Брянской области задержали в Видновском лесопарке по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сотрудники патрульно-постовой службы заметили в Видновском лесопарке отечественный автомобиль. При проверке документов водитель сильно нервничал, а потом сам рассказал, что в машине находятся наркотики. На заднем сиденье полицейские нашли пакет с 19 свёртками, обмотанными изолентой. Общий вес содержимого свёртков составил два килограмма. Водителя задержали», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что в свёртках находится наркотик мефедрон. Задержанный рассказал, что наркотики он забрал из тайника в Нижегородской области по координатам, сообщённым ему куратором. Предполагалось распространить эти наркотики на территории Московской области через тайники-закладки.



В настоящее время следствие продолжается.

Читайте также:

Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищении у МО РФ

NYT: три фигуранта терактов 11 сентября признают вину ради замены смертной казни

Mash: Эдварда Била увезла скорая из спецприемника, блогеру грозит ампутация ноги
#видное
#ленинский городской округ
#наркотики
#полиция
#криминал
#мвд московской области
Учительница физкультуры 13 лет насиловала учеников-спортсменов
В США учительница 13 лет насиловала школьников-спортсменов
01 августа 2024, 09:55

EyeEm Mobile GmbH

В Соединенных Штатах Америки бывшая учительница физкультуры из штата Огайо годами насиловала учеников-спортсменов. Об этом информирует WSAZ-TV.
Сообщается, что Мичал Пейдж Хак больше 20 лет проработала в школах округа Галлия. Следствие выяснило, что она с 2003 по 2016 год систематически занималась сексом со школьниками, которые состояли в команде по борьбе.

В момент совершения преступления одному из пострадавших было 13 лет, другому — 15, а двум другим — по 17, все они тренировались в секции её бывшего мужа. Шериф рекомендовал судье приговорить бывшую учительницу к 10 годам тюрьмы. По словам прокурора Марка Уивера, взрослые, которые занимаются сексом с детьми, — это зло, извращение и тяжелое преступление.

Ранее учительница совратила и трижды изнасиловала школьника. Сообщается, что в системе образования округа Рэндольф она работала с 2018 года. В среднюю школу города Рэндлма женщина устроилась в 2023 году. Сейчас она находится в тюрьме, суд назначил ей залог в 6,3 миллиона рублей.

Читайте также:

На Алтае пьяная многодетная мать пыталась сбросить двухлетнего сына с четвертого этажа

Четырехлетней девочке в Burger King подали забрызганный кровью бургер

В Петербурге дочь мигрантов пожаловалась на родителей в полицию и сбежала
#суд
#преступление
#женщина
#следствие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Арестован топ-менеджер компании, которую курировал Иванов
РБК: Бывшего топ-менеджера Военно-строительной компании Сухова арестовали
01 августа 2024, 09:21

Фото: istock / artisteer

Суд арестовал бывшего начальника филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова, работу которой курировал арестованный экс-замминистра обороны Тимур Иванов. Об этом информирует РБК.
В конце июля в отношении Сухова военные следователи возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

По информации РБК, по делу проходят еще несколько сотрудников частных фирм, которые были аффилированы с Военно-строительной компанией и выполняли для нее работы в рамках госконтракта. По предварительным данным, ущерб от действий превышает 200 миллионов рублей.

Ранее экс-замглавы МО Тимур Иванов назвал получение взятки «гражданско-правовыми отношениями». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

Руководителя «Военторга» задержали за хищение 625 миллионов рублей

У арестованного генерала Булгакова нашли картины с Шойгу в образах чекиста и Кутузова

Экс-командующий 58 армией Попов обжаловал домашний арест за хищение на 100 млн
#суд
#военные
#следователи
#ук
#ущерб
#тимур иванов
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищении у МО РФ
01 августа 2024, 04:58

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищении особо крупной суммы у Минобороны России при исполнении госконтрактов. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
«Столичный суд накануне удовлетворил ряд ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела», — приводят в агентстве слова информированного собеседника.
По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники «Военторга» с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае и Псковской области вступили в преступный сговор. Они заключили государственные контракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму 625 миллионов рублей, завысив цену товаров более чем на 400 миллионов, отметили в МВД.

Отмечалось, что с декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники приобретали продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был 41-летний предприниматель из Северной Осетии.

Читайте также:

Руководителя «Военторга» задержали за хищение 625 миллионов рублей

У арестованного генерала Булгакова нашли картины с Шойгу в образах чекиста и Кутузова

Экс-командующий 58 армией Попов обжаловал домашний арест за хищение на 100 млн
#суд
#мвд
#арест
#имущество
#предприниматель
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
NYT: три фигуранта терактов 11 сентября признают вину ради замены смертной казни
01 августа 2024, 03:19

Фото: istockphoto/grafficx

Три фигуранта теракта 11 сентября 2011 года в США согласились признать свою вину, чтобы избежать смертной казни и получить пожизненное заключение. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне пишет газета The New York Times. Обвиняемым вменяют в том числе убийство 2976 человек, указано в статье.
По информации издания, соглашения удалось добиться по делу предполагаемого главного организатора терактов 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда и двух его помощников. Все они находятся в тюрьме Гуантанамо на Кубе.
«В обмен на отмену смертной казни как возможного наказания, трое обвиняемых согласились признать вину во всех вменяемых им преступлениях, включая убийство 2 976 человек», — говорится в письме, выдержки из которого приводит газета.
Отмечается, что об официальном признании вины могут объявить уже на следующей неделе.

Ранее в сети появились новые кадры теракта 11 сентября с крушением башен-близнецов. Их опубликовал на YouTube японский фотограф Кей Сугимото, видео снято им 11 сентября 2001 года с крыши дома 64 по улице Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке.

Читайте также:

Опубликованы новые кадры теракта 11 сентября башен-близнецов

Генпрокурор Краснов: теракты в «Крокусе» и Дагестане произошли из-за просчётов власти

ФСБ предотвратила теракты в Дагестане
#соглашения
#видео
#человек
#кадры
#youtube
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: Эдварда Била увезла скорая из спецприемника, блогеру грозит ампутация ноги
01 августа 2024, 03:01

Фото: iStock/maxim4e4ek

Блогера Эдварда Била увезли на скорой помощи из спецприемника с подозрением на заражение крови, ему грозит ампутация ноги. Об этом сообщает тг-канал Mash. Виной тому оказалось падение с самоката три месяца назад, указано в публикации.
По данным Mash, упав с самоката, блогер получил открытый перелом левой ноги, вылечился до ареста из-за пранка, но, как оказалось, не до конца. Сообщается, что прошлым вечером его самочувствие ухудшилось и блогера госпитализировали в одну из московских клиник.

Ранее стало известно, что 20 июля Эдварда Била задержали в центре Москвы, когда он, вырядившись сотрудником ГИБДД, катался на электросамокате по Одинцово. Тогда же блогера отправили под административный арест.

Читайте также:

Руководителя «Военторга» задержали за хищение 625 миллионов рублей

В Индии муж приковал гражданку США цепью к дереву и бросил на 40 дней в джунглях

Стал известен исход операции по пришиванию человеку откушенной акулой ноги
#гибдд
#одинцово
#арест
#блогер
#скорая помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Руководителя «Военторга» задержали за хищение 625 миллионов рублей
Следователи начали расследование в «Военторга»: похищено 625 миллионов
01 августа 2024, 02:04

Фото: Минобороны РФ

Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России.
В центре расследования — действия руководителя и сотрудников АО «Военторг» за период с 2019 по 2022 годы. Руководитель «Военторга» задержан и обвинен, сообщает сайт «МВД Медиа» с ссылкой на представителя МВД Иру Волк.

По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники «Военторга» с соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае и Псковской области вступили в преступный сговор. Они заключили государственные контракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму 625 миллионов рублей.

С декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники приобретали продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был 41-летний предприниматель из Северной Осетии.

Читайте также:

После нападения мигрантов на депутата Матвеева в Самаре возбудили уголовное дело

Экс-командующий 58 армией Попов обжаловал домашний арест за хищение на 100 млн

Сестру реставратора осудили за хищения во время реконструкции башен Кремля
#мвд
#минобороны рф
#хищение
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Беспилотник ВСУ атаковал жилой дом
В Белгороде жилой дом атаковал беспилотник ВСУ
01 августа 2024, 01:56

Фото: Минобороны РФ

В Белгороде частный дом пострадал от атаки беспилотника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление губернатора региона.
В Белгородской области украинский беспилотник атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате сброса взрывного устройства загорелась крыша здания. В настоящее время возгорание удалось ликвидировать.

«Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства загорелась кровля дома», — написал он.
Гладков уточнил в своем телеграм-канале, что жильцы начали тушить пожар самостоятельно, не дожидаясь приезда пожарных. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших в результате инцидента не зафиксировано.

Читайте также:

В Краснодаре горит жилой дом: что известно к этому часу

В России ограбили мужчину, получившего выплату за воевавшего на СВО отца

В Харьковской области фиксируют массовые поджоги машин украинских военных
#мчс
#пожар
#беспилотник
#Вячеслав Гладков
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Индии муж приковал гражданку США цепью к дереву и бросил на 40 дней в джунглях
01 августа 2024, 00:22

Фото: iStock/Rhett Ayers Butler - Mongabay

В Индии нашли прикованной цепью к дереву в джунглях 50-летнюю гражданку США в критическом состоянии после 40 дней без еды и воды. Об этом пишет Daily Mail. Оказалось, так женщину наказал ее муж после домашней ссоры, говорится в материале.
По данным издания, женщину нашел пастух в 500 км от города Мумбаи, она находилась на грани смерти от обезвоживания и истощения, а нога, прикованная цепью к дереву, сильно распухла.

Уточняется, что уже в больнице пострадавшая рассказала, что живет с мужем в Гоа порядка 10 лет, и именно он бросил ее в джунглях после скандала. Сейчас полиция разыскивает мужчину, он является главным подозреваемым.

Ранее сообщалось, что в 32-летняя жительница Великобритании очнулась после того, как врачи констатировали у нее смерть головного мозга. Как сообщало издание My London, родственники начали готовиться к похоронам, однако пациентка неожиданно открыла глаза и даже смогла продержаться полчаса без искусственной вентиляции легких.

Читайте также:

Стал известен исход операции по пришиванию человеку вынесенной океаном ноги

Телеведущий Би-би-си признал вину в создании непристойных фотографий детей

Модель OnlyFans с чемоданом секс-игрушек поймали в аэропорту и заперли с террористами
#полиция
#врачи
#индия
#конфликт
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Краснодаре горит жилой дом: что известно к этому часу
Пожар произошел в центре города, 40 человек успели выбежать из здания
01 августа 2024, 00:10

Фото: istockphoto.com/Distortion Media

По информации ГУМЧС по Краснодарскому краю, возгорание охватило площадь 300 квадратных метров и было локализовано. Об этом сообщает РИА Новости.
31 июля 2024 года в центре Краснодара произошел пожар в многоквартирном доме на пересечении улиц Чапаева и Красной. Возгорание началось около 21:00 на втором этаже здания. Площадь первоначального пожара составила 100 квадратных метров. 40 жильцов успели самостоятельно эвакуироваться из здания до прибытия пожарных. На месте работают 60 специалистов и 18 единиц техники.

Согласно данным МЧС Кубани, пламя распространилось на соседнее здание. Журналистка 93.RU сообщает, что огонь стремительно охватывает новые участки, и пожарные продолжают работу по тушению и охлаждению.

В Telegram-канале ГУМЧС отмечается, что пожар полностью локализован, и в настоящее время ведутся мероприятия по ликвидации его последствий. Сотрудники МЧС продолжают работу по устранению возможных очагов возгорания и контролю ситуации.

Читайте также:

В Екатеринбурге полыхает завод: последние данные с места ЧП

Смирнов: в Курской области разгорелся пожар на одном из объектов после атаки ВСУ

Гладков: в Шебекино загорелась жилая многоэтажка после ночного обстрела ВСУ
#мчс
#пожар
#возгорание
#здание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф