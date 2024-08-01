В Подмосковье задержали приезжего из Брянска с крупной партий наркотиков

Три фигуранта теракта 11 сентября 2011 года в США согласились признать свою вину, чтобы избежать смертной казни и получить пожизненное заключение. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне пишет газета The New York Times. Обвиняемым вменяют в том числе убийство 2976 человек, указано в статье.