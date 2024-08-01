NYT: три фигуранта терактов 11 сентября признают вину ради замены смертной казни

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Три фигуранта теракта 11 сентября 2011 года в США согласились признать свою вину, чтобы избежать смертной казни и получить пожизненное заключение. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне пишет газета The New York Times. Обвиняемым вменяют в том числе убийство 2976 человек, указано в статье.
По информации издания, соглашения удалось добиться по делу предполагаемого главного организатора терактов 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда и двух его помощников. Все они находятся в тюрьме Гуантанамо на Кубе.
Отмечается, что об официальном признании вины могут объявить уже на следующей неделе.
Ранее в сети появились новые кадры теракта 11 сентября с крушением башен-близнецов. Их опубликовал на YouTube японский фотограф Кей Сугимото, видео снято им 11 сентября 2001 года с крыши дома 64 по улице Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке.
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«В обмен на отмену смертной казни как возможного наказания, трое обвиняемых согласились признать вину во всех вменяемых им преступлениях, включая убийство 2 976 человек», — говорится в письме, выдержки из которого приводит газета.
Отмечается, что об официальном признании вины могут объявить уже на следующей неделе.
Ранее в сети появились новые кадры теракта 11 сентября с крушением башен-близнецов. Их опубликовал на YouTube японский фотограф Кей Сугимото, видео снято им 11 сентября 2001 года с крыши дома 64 по улице Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке.
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Данил Пономарев