В МВД назвали количество поджогов военкоматов с начала СВО

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С начала специальной военной операции правоохранители зарегистрировали 220 попыток поджогов военкоматов. Кроме того, зафиксировано 184 случая диверсий на железной дороге, в основном повреждения релейных шкафов.
Что касается повреждения имущества и оборудования на железной дороге, то за эти преступления задержан 141 человек. В их числе 59 несовершеннолетних, замешанных в противоправных деяниях.
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Александр Бойцов