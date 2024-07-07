Сотрудница «Матч ТВ» сообщила о групповом изнасиловании мигрантами

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Сотрудница «Матч ТВ» заявила о том, что её изнасиловали рядом с телецентром «Останкино». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что нападение произошло в ночь на субботу, 6 июля, когда она возвращалась с работы. Согласно данным источника, неизвестные напали на девушку и изнасиловали около 2:30 ночи.
Спустя некоторое время один из подозреваемых был задержан. Им оказался 24-летний гражданин Узбекистана, который приехал в Москву на заработки. Вскоре были задержаны еще два соотечественника мужчины.
Всех злоумышленников задержали. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. Преступникам может грозить до десяти лет тюремного заключения.
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Спустя некоторое время один из подозреваемых был задержан. Им оказался 24-летний гражданин Узбекистана, который приехал в Москву на заработки. Вскоре были задержаны еще два соотечественника мужчины.
Всех злоумышленников задержали. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело. Преступникам может грозить до десяти лет тюремного заключения.
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Екатерина Коршунова