В Подмосковье задержали закладчика наркотиков с 3 кг мефедрона

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
34-летнего жителя Московской области, подозреваемого в распространении наркотиков, задержали в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сотрудники полиции произвели задержание рядом с лесом у посёлка Дрожжино. В сумке у задержанного было обнаружено два полимерных пакета с синтетическим наркотиком — мефедроном. В квартире задержанного в посёлке Боброво следователи нашли ещё четыре свёртка и 30 зип-пакетов с наркотиками, а также электронные весы. Общая масса обнаруженных наркотиков составила три килограмма», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что работал «закладчиком»: раскладывал дозы наркотиков по тайникам, указанным его кураторами. Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». На время следствия суд оставил задержанного под стражей.
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