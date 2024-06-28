В Подмосковье задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Женщину, которая нарушала общественный порядок на улице в подмосковном Воскресенске, задержали росгвардейцы, оказалось, что она разыскивается за более серьёзное преступление, сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
«Сотрудники вневедомственной охраны в ходе патрулирования улиц обратили внимание на женщину, которая пила алкоголь и нецензурно выражалась в общественном месте. Нарушительницу порядка задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.В полиции выяснилось, что 42-летняя задержанная находится в федеральном розыске за кражу, ранее совершённую на территории Московской области.
Ранее сообщалось, что мошенник из Краснодарского края обманом убедил женщину из Наро-Фоминска перевести ему 3,8 млн рублей за снятие «порчи», которую он сам же и «организовал».
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