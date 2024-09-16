В российском регионе загорелся рынок

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В Аксае Ростовской области произошел пожар на продуктовом рынке, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
По данным ведомства, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Пожар был локализован, огнем повреждено 25 фасадных павильонов.
Ранее в Ростовской области было зафиксировано более 50 ландшафтных пожаров. Губернатор области Василий Голубев сообщил, что на тушение пожаров привлечены 2 061 человек и около 300 единиц техники. Он также пояснил, что пожары во многих населенных пунктах возникли из-за сильного ветра, перехлеста линий электропередач и неосторожного обращения с огнем.
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«На месте работают более 120 специалистов и 38 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало», – уточнили в МЧС.
Ранее в Ростовской области было зафиксировано более 50 ландшафтных пожаров. Губернатор области Василий Голубев сообщил, что на тушение пожаров привлечены 2 061 человек и около 300 единиц техники. Он также пояснил, что пожары во многих населенных пунктах возникли из-за сильного ветра, перехлеста линий электропередач и неосторожного обращения с огнем.
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Александр Климов