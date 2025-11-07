В Подмосковье задержан агент СБУ при попытке ввезти взрывчатку в столицу

07 ноября 2025, 11:22

Взрывчатку для теракта в Москве нашли в тайнике в Люберцах — задержан мужчина

Фото: Istock / fergregory

В Подмосковье задержан 27-летний житель Волоколамска — его подозревают в том, что он должен был передать через тайник взрывчатку для подрыва в столице. Об этом сообщает РИА Новости.