В Подмосковье задержан агент СБУ при попытке ввезти взрывчатку в столицу
В Подмосковье задержан 27-летний житель Волоколамска — его подозревают в том, что он должен был передать через тайник взрывчатку для подрыва в столице. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным следствия и силовых ведомств, подозреваемый якобы действовал в интересах украинских спецслужб: он вытащил пакет со взрывчаткой из заранее подготовленного схрона в Люберцах и должен был доставить его в район Измайловского парка в Москве. По некоторым сообщениям, в столице уже находили похожие тайники со взрывчаткой рядом с Измайловским кремлём.
Следственные органы возбудили уголовные дела и проводят проверку; официальные ведомства отмечают, что организованная передача опасных веществ была пресечена до того, как могла быть реализована в Москве. Подробности о ходе следствия и характеристике задержанного пока не разглашаются.
