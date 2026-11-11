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В Подмосковье загорелись два частных дома

В Чеховском округе пожарные потушили два частных дома
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В деревне Зыкеево Чеховского городского округа произошел пожар в двух частных домах. Возгорание обнаружили сегодня, сообщила Московская областная противопожарно-спасательная служба.



Пожару присвоили повышенный ранг 1БИС. По данным ведомства, горели два строения: трехэтажный дом размером десять на восемь метров и двухэтажный дом размером семь на четыре метра.

Существовала угроза распространения огня на третий дом, расположенный всего в четырех метрах от горящих зданий. Для тушения задействовали пять автоцистерн.

Пожар удалось локализовать, а в 07:15 объявили о его ликвидации. Пострадавших нет.

Никита Кротов

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