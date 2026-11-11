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На юго-востоке Москвы ликвидировали пожар на складе

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

Пожар на складе на юго-востоке Москвы ликвидировали. Об этом сообщает ТАСС.



Возгорание началось вчера на кровле одноэтажного складского здания по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 26А. Поздним вечером 10 ноября стало известно, что специалисты локализовали огонь на площади 150 кв. м.

Спасатели справились с пламенем благодаря слаженным действиям — в настоящий момент пожар удалось полностью потушить. В МЧС России уточнили, что пострадавших в результате случившегося нет.

Ранее «Радио 1» передавало, что несовершеннолетний зацепер получил травмы в результате наезда поезда в Щербинке в ТиНАО. Подробности читайте в нашем материале.

Мария Моисеева

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