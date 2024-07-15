В Подмосковье загорелся катер с детьми

Фото: IStock/valio84sl
Катер с малолетними детьми загорелся в Подмосковье. У школьников загорелись волосы, сообщает Телеграм-канал SHOT.
По информации источника, две семьи загорали на берегу Кудиновского карьера, когда к ним подъехал мужчина в возрасте 69 лет и предложил покатать детей. В катер село несколько малолетних и мать одного их них. В один момент в месте мотора раздался хлопок и начался пожар. Все дети получили ожоги различных частей тела. Больше всего пострадал мальчик девяти лет, сидящий в конце лодки, у него обгорело 10% тела: ухо, часть лица и рука.
Пострадавших доставили в больницу. Сотрудники полиции беседуют с вальцам катера для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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