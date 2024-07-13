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Пенсионер погиб от удара током в Подмосковье

Пенсионер в Подмосковье решил нагреть воду в бассейне и погиб от удара током
13 июля 2024, 17:02
Фото: istockphoto/Dorin Puha

Фото: istockphoto/Dorin Puha

От удара током погиб пенсионер в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что 76-летний мужчина, приехав на дачу, достал бассейн, чтобы согреть воду для родственников и посидеть в нем в жару. Затем погибший закинул в него кипятильник, после чего его ударило током. Несчастный погиб моментально.


Похожий случай произошел в Самаре, где двух парней ударило током при контакте с линией электропередачи. Ребята решили пошалить и едва не сгорели заживо. Один из шутников задел провода удочкой, подпрыгнув.

Их одноклассники отметили, что школьники воспитываются в нормальных семьях, а все случившееся — просто глупая шалость. По словам одного из пострадавших, они не ожидали ничего подобного.

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#смерть
В Перми разыскивают мать, выбросившую чемодан с телом 9-летнего сына на помойку
13 июля 2024, 17:44

Фото: iStock/Miravision

В Перми полиция разыскивает 34-летнюю мать, которая выбросила на помойку чемодан с телом 9-летнего сына внутри. Об этом сообщает телеграм-канал «112». По информации издания, перед смертью мальчика несколько раз ударили ножом и задушили.
Как указывается в сообщении, девушка исчезла сразу после того, как избавилась от трупа собственного ребенка, а тело мальчика потом нашел местный бродяга.

Сообщается, что, когда стала известна личность матери, следователи попытались выйти на нее, но девушка уже скрылась.

«Худощавая, ростом около 170 сантиметров, с русыми волосами средней длины», – указывается в материале.

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Мигранты-строители снесли мужчину на газели и избили его в Москве — видео
Мигранты-строители сбили мужчину на газели в Раменках
13 июля 2024, 17:41

Фото: istockphoto/rep0rter

Мужчину сначала сбили на газели, а затем избили, не пожелав обращаться в органы, мигранты-строители в столичных Раменках. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Readovka.
Уточняется, что иностранцы стали бить потерпевшего после его попытки вызвать сотрудников Госавтоинспекции. Сначала несчастного опрокинули на спину, а после ударили головой об асфальт со всей силы.
Нападавших оттащили обычные прохожие, вызвав медиков. Те подтвердили, что мужчина изрядно пострадал из-за произошедшего. Со слов местных, там, где случилась авария, постоянно проезжают рабочие. Жители боятся, что избиения станут повседневностью.

Ранее сообщалось, что житель Мордовии ударил женщину по голове в Москве. Подробности в материале «Радио 1».

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В Днепропетровске неизвестные осквернили памятник Герою СССР летчику Брандысу
13 июля 2024, 16:49

Фото: istockphoto/:Sergii Petruk

В Днепропетровске на Украине неизвестные осквернили памятник летчику Великой Отечественной войны Анатолию Брандысу, дважды получившему звание Героя СССР, нарисовав краской на монументе слово «предатель». Об этом сообщает украинское издание «Страна».
«На памятнике в Днепре советскому летчику времен Второй мировой войны Анатолию Брандысу (он уроженец этого Днепра, дважды герой Советского Союза) написали "зрадник" и "оккупант"», – указывается в материале.
По данным издания, обе надписи уже заклеили скотчем.

Ранее сообщалось, что в Харькове демонтировали памятник российскому ученому Михаилу Ломоносову. Работники коммунальных служб убрали бюст, который располагался у Дворца детского и юношеского творчества, и увезли его в неизвестном направлении.

«Учитывая, кто сейчас находится у власти на Украине, вместо монумента Михаилу Васильевичу следовало бы поставить статую Рональда Макдональда на это же место», — прокомментировала тогда ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.
До этого в Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Храма, который освящали Блаженнейший митрополит Владимир и Блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует», — сообщили в монастыре.

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#всу
#снос
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Губернатор Развожаев: В окрестностях Севастополя горит лес
13 июля 2024, 16:35

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В селе Верхнесадовое в окрестностях Севастополя локализовано открытое горение леса. Огонь охватил площадь в четыре гектара.
Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В своём телеграм-канале он уточнил, что с возгоранием борются сотрудники МЧС, лесного хозяйства и спасательных служб Севастополя. Также к тушению лесного огня подключились пожарные службы Черноморского флота и Бахчисарайского лесхоза.

Пожар возник в Верхнесадовом накануне, 12 июля. Загорелись деревья и сухая трава. Изначально площадь пожара составляла два с половиной гектара, но затем огонь под влиянием ветра начал распространяться дальше. Локализовать возгорание удалось на площади четыре гектара. По словам губернатора, угрозы распространения огня на дома и хозяйственные постройки нет. На тушении пожара продолжают работать шесть автоцистерн.

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#возгорание
#сотрудники
#севастополь
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Задушил и бросил на чердаке: В Петербурге поймали убийцу местной жительницы
13 июля 2024, 16:15

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Санкт-Петербурге рецидивист задушил женщину и бросил её труп на чердаке, об этом сообщает издание «Фонтанка».
По информации СМИ, правоохранители обнаружили на чердаке жилого дома на Полтавской улице турп 43-летней женщины со следами удушения. Рядом с ней были обнаружены пластиковые и стеклянные бутылки, два провода черного цвета, листы бумаги и четыре фотографии. Тело погибшей отправили на судмедэкспертизу для установления точных причин смерти.

Уже вечером был задержан 47-летний житель Астраханской области, которого подозревают в совершении этого убийства. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за кражу, контрабанду и разбой.

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#санкт-петербург
#убийство
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В Одессе полицейские увезли мужчину с пляжа в ТЦК и сломали ему челюсть
13 июля 2024, 15:50

Фото: istockphoto/olegda88

В Одессе мужчина рассказал, что полицейские сломали ему челюсть во время доставки в территориальный цент комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.). Он был виноват в том, что отдыхал с девушкой на пляже после комендантского часа.
Одессит рассказал, что к ним подъехали полицейские, начали оскорблять его, затем силой погрузили в машину и увезли. В ТКЦ его не приняли, передаёт телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там проверили его данные, убедились, что в розыске он не находится, и отпустили.

Избитый мужчина обратился к врачам скорой помощи, которые доставили его в больницу. Там у него зафиксировали перелом челюсти, многочисленные ушибы и ссадины. По словам пострадавшего, он уже подал заявление в правоохранительные органы, надеясь найти управу на ретивых полицейских.

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#одесса
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Освобожденный заложник-россиянин раскрыл подробности о пытках в плену ХАМАС
Россиянин Андрей Козлов сообщил в деталях о пытках заложников ХАМАС
13 июля 2024, 15:34

Фото: istockphoto/Shabtay Emanuelov

О пытках в плену радикального палестинского движения ХАМАС рассказал в беседе с изданием The Wall Street Journal россиянин Андрей Козлов, которого недавно освободили. Мужчина сообщил, что его связывали, заковывали в цепи. Бывший пленник уже потерял надежду на возвращение и был в отчаянии.
Козлов отметил, что радикалы накрывали пленников одеялами в жару, принуждая лежать целый день на грязных матрасах, а также запрещали приближаться к окнам, чтобы соседи не увидели ничего подозрительного.

Самый жестокий боевик, со слов Козлова, порой был добрым и разрешал смотреть ТВ, однако при этом не забывал грозить расправой. Позже выяснилось, что это Абдулла аль-Джамаль — палестинский журналист, связанный с ХАМАС. Он держал заложников в период с октября по март, а затем сменил место содержания на отцовский дом, говорит Козлов.

Козлова и еще троих человек освободили военные Израиля при спасательной операции, проведенной 8 июня. Спецназ ликвидировал боевиков в квартире.

Экс-заложник призвал израильские власти договориться об обмене пленными. Он подчеркнул, что кроме него военные спасли только шестерых человек.

Андрей Козлов родился в Питере, затем летом 2022 года получил гражданство Израиля и подрабатывал охранником на фестивале, когда напали боевики.

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#заложники
#новости
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Расшифровка чёрных ящиков упавшего в Подмосковье SSJ 100 начнётся 15 июля
13 июля 2024, 14:24

Фото: istockphoto/porpeller

Бортовые самописца с упавшего потерпевшего крушение в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100 доставлены в лабораторию Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Расшифровка записей чёрных ящиков начнётся 15 июля.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в МАК. По его словам, самописцы пригодны к расшифровке, хотя и пострадали в результате крушения. Их доставили в лабораторию вечером 12 июля. К процессу расшифровки специалисты МАК приступят в понедельник, 15 июля, сообщил собеседник агентства.

Крушение самолёта Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе подмосковных деревень Апраксино и Малое Карасево. По словам очевидцев, авиалайнер сначала накренился, а затем резко пошёл на снижение, после чего врезался в землю. На борту находились три члена экипажа, все они погибли.

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#подмосковье
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Гладков: восемь человек ранены при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
13 июля 2024, 14:03

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Восемь человек получили ранения при обстреле Шебекино Белгородской области со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее чиновник сообщал о состоянии детей, которые пострадали при атаке со стороны украинских военных. По словам Гладкова, у всех разная степень ранений. Один мальчик в возрасте восьми лет получил слепое осколочное ранение позвоночника, поэтому его направили лечиться в Российскую детскую клиническую больницу.

Еще одного пациента в возрасте 13 лет перевели в травматологию из реанимации со множеством осколочных ранений, его состояние стабильное. Третий получил ранение грудной клетки и находится в реанимации. Состояние остальных оценили, как среднее, но при этом стабильное.

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Число пострадавших в результате удара ВСУ по Горловке увеличилось

Российский город близ границы подвергся обстрелу
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