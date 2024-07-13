Пенсионер погиб от удара током в Подмосковье

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От удара током погиб пенсионер в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что 76-летний мужчина, приехав на дачу, достал бассейн, чтобы согреть воду для родственников и посидеть в нем в жару. Затем погибший закинул в него кипятильник, после чего его ударило током. Несчастный погиб моментально.
Похожий случай произошел в Самаре, где двух парней ударило током при контакте с линией электропередачи. Ребята решили пошалить и едва не сгорели заживо. Один из шутников задел провода удочкой, подпрыгнув.
Их одноклассники отметили, что школьники воспитываются в нормальных семьях, а все случившееся — просто глупая шалость. По словам одного из пострадавших, они не ожидали ничего подобного.
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Никита Кротов