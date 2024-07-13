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МЧС сообщило о масштабном пожаре в Подмосковье

13 июля 2024, 02:04
Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

В швейном цеху в подмосковном поселке Володарского произошел крупный пожар, сообщает Telegram-канал МЧС.
Также огнем охвачена торговая улица. Общая площадь пожара составляет 1 400 квадратных метров. По данным ведомства, обрушилась часть кровли. К тушению пожара привлекли 20 специалистов и 10 единиц техники.

Информация на данный момент не поступала.



Ранее сообщилось, что в Химках загорелся склад пиломатериалов и цех по производству керамической плитки. Площадь пожара достигла отметки 5000 квадратных метров. Пламя распространялось по крыше предприятия.

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#подмосковье
#пожар
#мчс
Момент крушения самолета Superjet попал на видео
13 июля 2024, 02:30

Фото: iStock/Freer Law

Момент крушения самолета Superjet 100 в Подмосковье попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.


На ролике запечатлено, как самолет на большой скорости падает на землю и взрывается. Затем в небо поднимается столб черного дыма.

Лайнер Superjet 100 разбился в Коломенском районе Московской области днем в пятницу, 12 июля. Построенный в 2014 году самолет упал в лесном массиве при перелете из Луховиц во Внуково. За три часа до крушения лайнер проходил техническое обслуживание.

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Глава Росавиации Ядров: упавший Superjet осуществлял перелет по плану
13 июля 2024, 01:01

Фото: iStock/Vadim Serebrenikov

Глава Росавиации Дмитрий Ядров высказался о падении самолета Superjet 100 в Подмосковье, передает телеканал «Россия 24».
По словам чиновника, пассажирский самолет летел в соответствии с принятым планом полета.

Ранее заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков раскрыл, что разбившийся самолет летел без разрешения. Он подчеркнул, что самолет вылетел не из гражданского аэропорта, а с Луховицкого аэродрома, где находится база Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Superjet 100 разбился в Коломенском районе Московской области днем в пятницу, 12 июля. Построенный в 2014 году самолет упал в лесном массиве при перелете из Луховиц во Внуково. За три часа до крушения лайнер проходил техническое обслуживание.

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#коломна
#внуково
#росавиация
#самолет
#крушение
#падение
#московская область
#подмосковье
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Росавиация: черные ящики разбившегося в Подмосковье SSJ были обнаружены
12 июля 2024, 23:08

Фото: IStock/porpeller

Черные ящики потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) обнаружены, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров телеканалу «Россия 1».
«В ходе проведения поисково-спасательной операции были найдены черные ящики, так называемые бортовые самописцы», – отметил он.

Ранее сообщалось, что в пятницу днём в лесу под Коломной потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту которого находились три члена экипажа. По предварительным данным, они погибли.

До этого сообщалось, что причиной падения самолета мог стать одновременный отказ двух двигателей. Это основная версия крушения самолета на данный момент.

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#московская область
#подмосковье
#самолет
#падение
#крушение
#коломна
#росавиация
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Разбившийся в Подмосковье самолет был 2014 года производства
ТАСС: SSJ-100, разбившийся в Коломне, был 2014 года выпуска
12 июля 2024, 21:38

Фото: IStock/Freer Law

Разбившийся в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) был произведен в 2014 году. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.
«Газпром авиа» являлся единственной компанией, эксплуатировавшей самолет с 2015 года. По документам самолет считался годным к пилотированию до 2030 года.

О крушении частного самолета SSJ-100 стало известно днем, на борту находились три члена экипажа. Уточняется, что самолет осуществил взлет совсем незадолго до ремонта. Сейчас в этом цехе работают правоохранители.

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#подмосковье
#самолет
#завод
#газпром
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В Москве уроженец Мордовии ударил женщину по голове
Росгвардия: в Москве задержан мужчина, ударивший женщину по голове
12 июля 2024, 20:41

Фото: IStock/Backiris

На востоке Москвы мужчина напал на прохожую и ударил ее по голове. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии в своем Телеграм-канале.
Инцидент произошел на одном из охраняемых промышленных объектов на Черницынском проезде. После внезапного нападения мужчина скрылся, но пострадавшая успела запомнить его приметы и нажала кнопку тревоги.

Незамедлительно прибывшие сотрудники Росгвардии смогли выследить и задержать мужчину, подходящего по описанию. Им оказался 52-летний уроженец Мордовии. Его доставили в территориальный отдел для выяснения обстоятельств и причин произошедшего.

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#инцидент
#мужчина
#сотрудники
#нападение
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В Польше тренировочный самолет разбился о взлетную полосу
Life: на севере Польши на аэродроме разбился учебный самолет
12 июля 2024, 20:30

Фото: IStock/Gudella

На севере Польши разбился учебно-тренировочный самолёт M-346 Bielik, сообщили в пресс-службе Объединённого командования ВС республики.
Источники уточняют, что борт ударился о плиту посадочной полосы во время взлета. Проводится спасательная операция. По информации некоторых изданий, пилот успел катапультироваться.

Ранее в подмосковной Коломне произошло крушение частного самолета, в котором находилось три члена экипажа, все они погибли. Иных пострадавших нет. Правоохранители работают в ремонтном цехе, где незадолго до вылета чинили самолет.

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#самолет
#пилот
#операция
#крушение
#польша
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У самолёта SSJ 100 перед падением могли одновременно отказать два двигателя
12 июля 2024, 20:13

Фото: телеграм-канал Александра Гречищева

К крушению самолёта Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье мог привести одновременный отказ обоих двигателей. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«В качестве основной версии падения самолёта рассматривается одновременный отказ двух двигателей. Оба черных ящика найдены на месте крушения. Состояние приборов удовлетворительное», – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в пятницу днём в лесу под Коломной потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту которого находились три члена экипажа. По предварительным данным, они погибли.

Возбуждено уголовное дело. По данным СКР, лайнер вылетел после ремонта с завода в Луховицах и направлялся в аэропорт Внуково. Он упал в районе деревни Апраксино.

Расследовать катастрофу будет Межгосударственный авиационный комитет с участием специалистов Росавиации.

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Артист цирка Касеев назвал стечением обстоятельств трагедию в Парголове
12 июля 2024, 19:49

Фото: iStock/ViktoriiaNovokhatska

Артист цирка Ренат Касеев прокомментировал инцидент в посёлке Парголово, в ходе которого медведь задрал насмерть свою дрессировщицу Алену Маслянову.
По его мнению, трагедия стала роковым стечением обстоятельств.

«Я неоднократно работал с Максимом и Аленой Масляновыми, правда, тогда они выступали с лошадьми и собаками, а не медведями. Правила работы с животными написаны кровью, и их нельзя нарушать, Масляновы это понимали и были очень хорошими дрессировщиками. То, что случилось, – это просто трагическое стечение обстоятельств», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Касеев.

До этого россиянам напомнили об опасности крыс, которые являются переносчиками серьёзных болезней. Как пишет Общественная Служба Новостей, бороться с грызунами можно с помощью капканов в местах, клеевых ловушек, ядовитых приманок, специальных аэрозолей, ультразвуковых отпугивателей и т. д.

Ранее депутат Госдумы, доброволец-спасатель Олег Леонов заявил, что при встрече с медведем универсальной рекомендацией является поднятие рук вверх.

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#трагедия
#правила
#животные
#опасность
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Зарезали, сложили в чемодан и выкинули: кто убил мальчика из Перми и как его отец оказался в США
Что известно о ребенке, тело которого нашли в чемодане в Перми
12 июля 2024, 19:14

Фото: iStock/Motortion

Жители Перми обнаружили ужасающую находку на одной из городских мусорок: тело убитого мальчика, упакованное в чемодан. Кто и за что расправился с ребенком и на какие странные детали обратили внимание правоохранители расскажет редакция «Радио 1».

Тело ребенка найдено на мусорке в Перми


Очевидец из Перми рассказал следователям, что тело ребенка было обнаружено рано утром 12 июля возле мусорных баков во дворе одного из домов. Мальчика упаковали в туристический чемодан на колесиках. Лежал ребенок в позе эмбриона. Визуально было видно, что причины смерти – неестественные.

Что известно об убитом мальчике в чемодане


Прибывшие на место происшествия правоохранители обратили внимание на странную деталь: мальчик был одет в чистую домашнюю пижаму. Это позволило предположить, что убит ребенок был дома. Установлено, что мальчик не старше восьми лет. На его теле обнаружены ножевые ранения, в том числе в грудь, а также следы от удушения.


Фото: Кадр из видео СУ СК России по Пермскому краю


Кого подозревают в убийстве ребенка


Следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность женщины, которая, предположительно, принесла чемодан с телом ребенка на мусорку. В настоящее время по подозрению в убийстве малолетнего разыскивается 34-летняя жительница города Пермь. Тело, найденное на мусорке, принадлежит ее сыну.


Очевидцы рассказали о женщине с «чудинкой»


Следователи рассматривают еще одну версию произошедшего. Из слов консьержки многоэтажного дома, в котором предположительно проживал убитый ребенок, в гости к кому-то из жильцов приходила странная женщина. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU.

«Приходила полиция, показывала фото девушки молодой. Кудрявая, ее вроде подозревают в преступлении. Моя работа — зрительно запоминать всех приходящих. Это не жилец нашего дома, она приходящая. Она к кому приходит, те ей открывают двери. Когда приходила, поднималась наверх. Женщина с „чудинкой“», — цитирует издание собеседницу.


Фото: Кадр из видео СУ СК России по Пермскому краю

Новые детали в деле о трупе ребенка в чемодане


По данным телеграм-канала Ural Mash, женщина с чемоданом сначала была замечена на мосту. Вероятно, она намеревалась сбросить тело ребенка в реку, но передумала и оставила чемодан возле мусорки. Журналисты портала Properm.ru выяснили, что девятилетний мальчик не ходил в школу. Причины, по которым ребенок был на домашнем обучении неизвестны.

Также удалось установить, что мать ребенка проживала со своим сожителем. Биологический отец мальчика давно уехал из России и отбывает наказание в местах лишения свободы в США.

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