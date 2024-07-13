МЧС сообщило о масштабном пожаре в Подмосковье

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В швейном цеху в подмосковном поселке Володарского произошел крупный пожар, сообщает Telegram-канал МЧС.
Также огнем охвачена торговая улица. Общая площадь пожара составляет 1 400 квадратных метров. По данным ведомства, обрушилась часть кровли. К тушению пожара привлекли 20 специалистов и 10 единиц техники.
Информация на данный момент не поступала.
Ранее сообщилось, что в Химках загорелся склад пиломатериалов и цех по производству керамической плитки. Площадь пожара достигла отметки 5000 квадратных метров. Пламя распространялось по крыше предприятия.
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Информация на данный момент не поступала.
Ранее сообщилось, что в Химках загорелся склад пиломатериалов и цех по производству керамической плитки. Площадь пожара достигла отметки 5000 квадратных метров. Пламя распространялось по крыше предприятия.
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Александр Климов