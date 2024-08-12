В Подмосковье загорелся жилой дом

Фото: iStock/sarawutk
В подмосковной Лобне произошел пожар в жилом доме с мансардой. Об этом сообщило главное управление МЧС по Московской области в Telegram-канале.
Пожар произошел в Долгопрудненском городском округе. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте происшествия работают 35 специалистов и семь единиц техники.
Позднее стало известно гибели двоих граждан.
Ранее крупный пожар вспыхнул в швейном цехе в подмосковном поселке Володарского.
Читайте также:
Опубликовано видео последствий падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске
Взрыв прогремел в жилом доме в Москве
В Башкирии три человека погибли при возгорании газовоздушной смеси
«Пожарные МЧС России из горящего здания спасли 6 человек, в том числе ребенка. Еще 18 жильцов вывели на улицу», – отмечается в заявлении ведомства.
Позднее стало известно гибели двоих граждан.
Ранее крупный пожар вспыхнул в швейном цехе в подмосковном поселке Володарского.
Читайте также:
Опубликовано видео последствий падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске
Взрыв прогремел в жилом доме в Москве
В Башкирии три человека погибли при возгорании газовоздушной смеси
Александр Климов