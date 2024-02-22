Из горящего дома в Ликино-Дулёве спасли 15 человек

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
12 взрослых и трёх детей спасли из охваченного огнём и дымом многоквартирного дома в подмосковном городе Ликино-Дулёво работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«С сообщением о пожаре в дежурную службу экстренных вызовов «Система-112» обратились местные жители, которые увидели, что из окна квартиры на первом этаже вырывается пламя и валит густой дым. Огонь по деревянным перекрытиям быстро распространялся на другие этажи», — говорится в сообщении.Прибывшие спасатели немедленно начали розыск пострадавших и эвакуировали из горящего дома 15 человек, в том числе трёх детей. Никто из жильцов не пострадал.
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