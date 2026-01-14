В Подмосковье зарядка автоаккумуляторов в квартире обернулась страшной трагедией

14 января 2026, 20:26

Прокуратура Егорьевска утвердила обвинение по делу о пожаре с четырьмя погибшими

Фото: медиасток.рф

Егорьевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летнего москвича Алексея Лютова. Его обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, которое привело к гибели женщины и троих детей. Об этом сообщает прокуратура Московской области.