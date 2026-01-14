В Подмосковье зарядка автоаккумуляторов в квартире обернулась страшной трагедией
Егорьевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летнего москвича Алексея Лютова. Его обвиняют в нарушении правил пожарной безопасности, которое привело к гибели женщины и троих детей. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По версии следствия, Лютов арендовал квартиру в деревне Юрцово. 31 августа 2024 года он принёс в её коридор два аккумулятора от грузовых трициклов и подключил их для зарядки. Помимо этого, он разместил там не менее 10 газовых баллонов и ёмкости с растворителем.
Оставив заряжающиеся аккумуляторы без присмотра, мужчина ушёл на кухню. Через некоторое время произошло возгорание. Огонь быстро распространился, и людям пришлось выпрыгивать с балкона четвёртого этажа.
В результате пожара трое маленьких детей погибли на месте. Ещё четверо детей получили травмы. Супруга обвиняемого скончалась от полученных повреждений. Уголовное дело по статье о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть людей, направят в суд в ближайшее время.
Читайте также: