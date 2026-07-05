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На трассе М-4 «Дон» рейсовый автобус с 28 пассажирами столкнулся с фурой

Фото: Istock/JTeivans

На 632-м километре трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе Воронежской области рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Как сообщает Telegram-канал SHOT, автобус перевозил 28 пассажиров.



Удар пришёлся на переднюю часть автобуса, в результате чего транспортные средства получили значительные механические повреждения.

Медики госпитализировали 12 пострадавших. На месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД и МЧС. Они регулируют движение на этом участке трассы, организовали объезд и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о трагическом ДТП в Подмосковье. В результате столкновения автомобиля Audi и автобуса погиб шестилетний ребёнок. До этого на западе Москвы водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста.

Ольга Щелокова

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