На трассе М-4 «Дон» рейсовый автобус с 28 пассажирами столкнулся с фурой
На 632-м километре трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе Воронежской области рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. Как сообщает Telegram-канал SHOT, автобус перевозил 28 пассажиров.
Удар пришёлся на переднюю часть автобуса, в результате чего транспортные средства получили значительные механические повреждения.
Медики госпитализировали 12 пострадавших. На месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД и МЧС. Они регулируют движение на этом участке трассы, организовали объезд и выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось о трагическом ДТП в Подмосковье. В результате столкновения автомобиля Audi и автобуса погиб шестилетний ребёнок. До этого на западе Москвы водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста.
Читайте также: