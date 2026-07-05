В Казани таксист начал душить подростка на «зебре» за отказ уступить дорогу
В Казани водитель такси напал на подростка на пешеходном переходе. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.
Очевидцы рассказали, что 15-летний юноша стоял с велосипедом на «зебре» — там же собирался проехать автомобилист. Когда водитель понял, что подросток не уступит дорогу, он начал оскорблять парня и замахиваться на него.
Увидев, что школьник фотографирует номер машины, мужчина схватил его за шею, начал душить, а затем бросил на асфальт. В конфликт вмешались прохожие, они вызвали полицию и скорую помощь. По их словам, подросток получил травмы: у него зафиксировали гематомы, ушибы и сотрясение мозга.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Санкт-Петербурге. В пункте выдачи заказов мать изрезала сына-подростка ножом.
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