В Подмосковье женщина из ревности зарезала подругу и закопала тело у дома

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
В Подмосковье женщина приревновала своего сожителя к подруге и зарезала ее, закопав тело во дворе собственного дома. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Следствие выяснило, что в подмосковном поселке Куратово в сентябре прошлого года к женщине в гости пришла ее подруга. В какой-то момент она приревновала к ней своего сожителя. Тогда между ними произошел скандал, в ходе которого ревнивица зарезала приятельницу. Потом она закопала тело во дворе дома в земляной яме.
Несколько месяцев погибшую разыскивали. Она числилась пропавшей без вести.
Читайте также:
Брат задушил сестру-восьмиклассницу и нанес ей шесть ударов гвоздем
В Москве задержали мигранта из Киргизии, пытавшегося задушить девочку
В поезде «Москва — Чита» умерла семимесячная девочка
Несколько месяцев погибшую разыскивали. Она числилась пропавшей без вести.
«Третьего января 2024 года тело погибшей было обнаружено, а обвиняемая задержана и доставлена к следователю на допрос. 49-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве, она арестована», - уточнила Врадий.
Читайте также:
Брат задушил сестру-восьмиклассницу и нанес ей шесть ударов гвоздем
В Москве задержали мигранта из Киргизии, пытавшегося задушить девочку
В поезде «Москва — Чита» умерла семимесячная девочка
Элина Позднякова