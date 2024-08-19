В ДТП в Раменском округе один человек погиб и четверо пострадали

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Две легковые машины столкнулись на 137 километре трассы А-107 на территории Раменского городского округа, в ДТП погиб человек и получили ранения ещё четверо, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Столкновение произошло в понедельник, 19 августа, в 07:04. Автомобиль марки «Форд» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем марки «Лексус». В результате столкновения один человек погиб. Ранения получили четверо, в том числе двое подростков 2007 и 2010 годов рождения», — говорится в сообщении.Пострадавших в ДТП госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. По результатам проверки будет принято решение относительно возбуждения уголовного дела.
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