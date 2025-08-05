В Твери толпа мужчин избила местного жителя
В Твери толпа мужчина избила прохожего. Как оказалось, конфликт начал кто-то из группы нападавших.
Как передает telegram-канал «ЧП | РОССИЯ 24», потасовка началась после того, как один из толпы толкнул прохожего мужчину в плечо. Далее случилась короткая словесная перепалка и началась драка. Около 10 человек одновременно накинулись на местного жителя, который безуспешно отбивался.
О дальнейшем исходе событий пока неизвестно. Полиция никак не комментировала информацию о случившемся. О состоянии пострадавшего не сообщается.
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