В Каспийске мужчина устроил расправу над матерью с младенцем на руках из-за одежды
В Каспийске произошёл конфликт на бытовой почве с применением насилия. Об этом сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».
В Каспийске на улице Ленина конфликт, начавшийся с замечания о внешнем виде, привёл к нападению на женщину с грудным ребёнком. Инцидент произошёл, когда неизвестный мужчина обратился к молодой матери с фразой: «Эй ты, нормально одевайся».
После словесной перепалки, в ходе которой женщина ответила обидчику, мужчина нанёс ей удар в лицо. Пострадавшая, удерживая на руках младенца, получила травмы. На шум прибежала её мать, которая также была атакована. После нападения злоумышленник скрылся на автомобиле «Газель». Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента и разыскивают предполагаемого нападавшего.
