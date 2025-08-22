В Каспийске мужчина устроил расправу над матерью с младенцем на руках из-за одежды

22 августа 2025, 19:42

В Каспийске шокирующая расправа началась с замечания о внешнем виде

Фото: Istock/rai

В Каспийске произошёл конфликт на бытовой почве с применением насилия. Об этом сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».