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EMSC: Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Камчатки

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали у побережья Камчатского края. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).



Подземные толчки зафиксировали 2 октября в 19:34 мск. Эпицентр находился в 155 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Очаг землетрясения залегал на глубине 21 километра. Информация о пострадавших и разрушениях на текущий момент не поступала.

24 сентября сообщалось о толчках у камчатского побережья магнитудой 4,8. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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