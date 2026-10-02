EMSC: Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Камчатки

02 октября 2026, 22:34

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали у побережья Камчатского края. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).





Подземные толчки зафиксировали 2 октября в 19:34 мск. Эпицентр находился в 155 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.



Очаг землетрясения залегал на глубине 21 километра. Информация о пострадавших и разрушениях на текущий момент не поступала.



24 сентября сообщалось о толчках у камчатского побережья магнитудой 4,8. Подробности — в нашем материале.