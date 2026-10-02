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Зонт пробил печень и желчный пузырь девятилетней девочке

Австрийская девочка неудачно сложила зонтик и пробила себе печень
Фото: istockphoto/peterscode

В Австрии девятилетняя девочка получила тяжелую травму, пытаясь закрыть солнцезащитный зонт. Об этом сообщает Kronen Zeitung.



Инцидент произошел 20 сентября в Шпильберге. Девочка из Вёргля закрывала зонт и, предположительно, оперла его на живот. В этот момент сломалась рукоятка, после чего внутренний металлический стержень вошел ей в верхнюю часть живота.

Ребенок самостоятельно вытащил стержень, однако из раны началось сильное кровотечение. До приезда скорой помощи девочке оказали помощь случайная очевидица, оказавшаяся медсестрой, и еще один прохожий.

Несмотря на небольшой размер раны, обследование выявило серьезные внутренние повреждения. Стержень проник примерно на восемь сантиметров, пробил печень и повредил желчный пузырь. В результате кровь и желчь попали в брюшную полость.

На следующий день врачи провели операцию. Из-за полученных повреждений желчный пузырь пришлось удалить.

Медики напомнили, что при проникающей травме не следует самостоятельно извлекать предмет, если он остается в теле: в некоторых случаях он может временно перекрывать поврежденные сосуды и сдерживать кровотечение. После операции девочка быстро пошла на поправку. Проведя в больнице чуть больше недели, она вернулась домой к семье.

Никита Кротов

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