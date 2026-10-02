Зонт пробил печень и желчный пузырь девятилетней девочке

02 октября 2026, 22:44

Австрийская девочка неудачно сложила зонтик и пробила себе печень

Фото: istockphoto/peterscode

В Австрии девятилетняя девочка получила тяжелую травму, пытаясь закрыть солнцезащитный зонт. Об этом сообщает Kronen Zeitung.