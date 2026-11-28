«Папа всё сделал»: Дочь Сергея Жукова перестала реагировать на упрёки из-за отца
Дочь Сергея Жукова рассказала, как относится к упрёкам в карьере за счёт отца
Дочь музыканта группы «Руки вверх» Сергея Жукова, 18-летняя Ника, рассказала, как она относится к критике из-за знаменитого отца.
Девушка строит карьеру актрисы и уже сыграла несколько ролей. В беседе с «Леди Mail» наследница Жукова призналась, что часто сталкивается с мнением, что карьеру ей сделал именно отец.
«Раньше это задевало сильнее. Ты работаешь, волнуешься, готовишься, а потом читаешь комментарий: «Ну понятно, папа всё сделал». И думаешь: зачем тогда было всё остальное? Со временем я поняла, что словами каждого не переубедишь, остается только продолжать работать», — заявила Ника.При этом девушка не отрицает, из какой она семьи. Юная актриса отметила: просто известная фамилия и роль, которую она сыграла, — разные вещи.