В подмосковной деревне поймали жителя Воронежа с килограммом эфедрона

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25-летнего жителя Воронежа задержали рядом с одним из домов в деревне Гребнево городского округа Щёлково по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При личном досмотре полицейские обнаружили у молодого человека три свёртка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком эфедроном. Его общая масса составила около одного килограмма», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» Молодого человека оставили под стражей до суда.
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