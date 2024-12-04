В подмосковной Истре полиция накрыла бордель в многоэтажном доме

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В подмосковной Истре полиция получила оперативную информацию о том, что в одном из многоэтажных домов содержится притон для занятий проституцией. По указанному адресу правоохранители обнаружили двух «ночных бабочек» и содержательницу борделя.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области. Выяснилось, что нелегальную деятельность организовала 33-летняя уроженка одной из республик Средней Азии. Она предоставила жильё двум дамам лёгкого поведения 34 и 45 лет, которые оказывали услуги определённого рода за плату. Часть заработка они отдавали хозяйке.
На жриц платной любви полицейские составили административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ. В отношении содержательницы притона заведено уголовное дело. Она заключена под стражу.
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Александр Бойцов