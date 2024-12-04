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В подмосковной Истре полиция накрыла бордель в многоэтажном доме

Фото: istockphoto/M-Production

Фото: istockphoto/M-Production

В подмосковной Истре полиция получила оперативную информацию о том, что в одном из многоэтажных домов содержится притон для занятий проституцией. По указанному адресу правоохранители обнаружили двух «ночных бабочек» и содержательницу борделя.


Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области. Выяснилось, что нелегальную деятельность организовала 33-летняя уроженка одной из республик Средней Азии. Она предоставила жильё двум дамам лёгкого поведения 34 и 45 лет, которые оказывали услуги определённого рода за плату. Часть заработка они отдавали хозяйке.

На жриц платной любви полицейские составили административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ. В отношении содержательницы притона заведено уголовное дело. Она заключена под стражу.

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Задержаны трое подростков, которые избили машиниста электрички в Подмосковье
04 декабря 2024, 08:17

Фото: iStock/Yingko

Полицейские задержали трех подростков, которые избили машиниста электрички в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В настоящее время транспортная полиция проводит проверку по факту публикации в сети видеороликов о правонарушениях в электропоездах.

«Один из роликов зафиксировал нападение на сотрудника железной дороги. На втором запечатлены хулиганские действия группы молодых людей на железнодорожной станции Воронок в Московской области», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что 1 декабря на станции Воронок группа подростков попыталась выбить двери электропоезда, чтобы проникнуть в последний вагон состава.

Одного 14-летнего подростка задержали почти сразу. О задержании двух других несовершеннолетних стало известно 4 декабря. Ими оказались 14-летний житель Московской области и 15-летний москвич.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Авария оставила тысячи домов без воды в Новокузнецке
В Новокузнецке произошла авария на водоводе, более 2 тыс. домов остались без воды
04 декабря 2024, 06:56

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Куйбышевском районе Новокузнецка Кемеровской области произошла авария на водоводе диаметром 700 мм, передает ТАСС информацию городской администрации.
Инцидент произошел в ночь на среду и вызвал подтопление проезжей части вдоль улицы Сибиряков-гвардейцев. Аварийный участок был оперативно локализован, а дорога очищена от воды.

Без водоснабжения остались 22 многоквартирных дома, более 2 200 частных домов в микрорайонах Точилино и Редаково, а также несколько социальных объектов. Для населения организован подвоз воды.

Аварийные работы продолжаются, причины повреждений пока точно не известны.

Восстановление водоснабжения запланировано на вечер среды, 4 декабря.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в ночь с 3 на 4 декабря в пяти районах Амурской области частично отключили электричество из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ. С 09:12 местного времени диспетчеры начали вводить аварийные отключения в Благовещенском, Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском районах по заранее установленным графикам.

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#инцидент
#дома
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В Амурской области авария на ТЭЦ оставила пять районов без света
Частично отключили электричество из-за аварии на ТЭЦ в пяти районах Приамурья
04 декабря 2024, 06:19

Фото: iStock/Oleksii Maznychenko

В пяти районах Амурской области частично отключено электричество из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ.
Проблема возникла утром 4 декабря, когда из-за отключения части оборудования на станции образовался дефицит мощности в центральном энергорайоне, сообщается в Telegram-канале Амурских электросетей.

С 09:12 местного времени диспетчеры начали вводить аварийные отключения в Благовещенском, Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском районах по заранее установленным графикам.

Для снижения нагрузки Амурские электросети по распоряжению регионального диспетчерского управления ограничили энергопотребление на 50,2 МВт. Полное восстановление электроснабжения станет возможным только после устранения неисправностей на ТЭЦ.

Специалисты уже работают над устранением аварии, чтобы вернуть электричество потребителям как можно быстрее.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Благовещенске ребенок провалился в яму с холодной водой и пробыл там около 45 пяти минут. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Также известно, что в Тверской области почти две трети населенных пунктов Калининского округа остаются без света после мощного снежного циклона. На данный момент без электричества живут около 880 человек из 74 деревень.

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#станции
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В Благовещенске ребенок провалился в яму с холодной водой — видео
Мальчик в Благовещенске провалился под лед по пути в школу
04 декабря 2024, 05:57

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Благовещенске ребенок провалился в яму с холодной водой по пути в школу и провел там около 45 минут. Инцидент произошел на заснеженной местности и его зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Видео происшествия появилось в Telegram-канале РЕН ТВ. На кадрах видно, как мальчик проваливается в яму, после чего не может выбраться самостоятельно.



Следственный комитет по Амурской области начал процессуальную проверку по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Следователи намерены установить личность ребенка, выяснить обстоятельства случившегося и дать оценку действиям должностных лиц городской администрации, ответственных за сферу ЖКХ.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Новосибирске произошло серьезное ДТП с участием трамвая и двух автомобилей.

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#следственный комитет
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#рф
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Пара принесла молодую племянницу в жертву ритуала для спасения сына
В Индии семейная пара убила 14-летнюю племянницу в попытке вылечить сына
04 декабря 2024, 04:45

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Индии семейная пара из города Деория, штат Уттар-Прадеш, была арестована за убийство 14-летней племянницы, совершённое в рамках ритуала жертвоприношения.
Савита и Шешнат Йадав совершили преступление, надеясь вылечить своего больного сына, страдающего психическим заболеванием с рождения, пишет Republic World.

Супруги пригласили племянницу в гости после свадьбы родственников, где нанесли ей смертельные ножевые ранения. Тело девочки было спрятано в куче маиса, но найдено полицией на следующий день.

Во время обыска на террасе дома нашли окровавленный нож и одежду жертвы. Расследование подтвердило, что убийство было совершено в рамках колдовского ритуала.

На допросе пара призналась в содеянном, объяснив, что Савите во сне явилось божество, потребовавшее жертвы ради исцеления её сына. Было условие, что в жертвы надо обязательно выбрать несовершеннолетнюю девочку — и выбор семейной пары нал на племянницу.

Ранее «Радио 1» писало о том, как смелая женщина придушила набросившегося на нее льва голыми руками.

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Невеста сняла изнасилование на телефон: 24-летняя девушка бесследно исчезла со свадьбы подруги при странных обстоятельствах
04 декабря 2024, 04:01

Фото: iStock/mofles

В Североуральске уже более трех лет не могут найти 24-летнюю Яну Балобанову, которая пропала в июле 2021 года. Девушка отправилась на свадьбу подруги, но так и не появилась на празднике. Ее последний звонок в МЧС с сообщением, что она заблудилась в лесу, стал началом загадочной истории, которая до сих пор не имеет однозначных ответов.

Свадьба, звонок в МЧС и странные связи

В день исчезновения Яна направлялась на небольшое празднование свадьбы своей подруги Ирины, которое проходило на поляне в лесу под Североуральском. Но на место она не пришла, а позже позвонила в МЧС, заявив, что потерялась в лесу. Голос на записи был опознан как ее.

История осложняется напряжёнными отношениями между Яной и Ириной. Ранее Яна стала жертвой насилия, свидетелем которого выступала Ирина.

«Несколько лет назад мою дочь насиловали. Та самая невеста снимала все на сотовый телефон. Перед походом на свадьбу я Яну предупреждал и спрашивал, неужели она опять хочет наступить на те же грабли, но она меня успокоила и сказала, что конфликт давно исчерпан», — рассказал детали отец исчезнувшей девушки.
Насильников, двоих парней, осудили, Ирину тоже за незаконное лишение свободы. Это не единственная судимость невесты, есть и вторая, за наркотики.

Более того, этим сложные отношения Яны с Ириной не ограничиваются. Позже выяснилось, что у Яны были личные связи с женихом Ирины, предположительно давно в прошлом на момент приглашения на свадьбу. Отца Яны ситуация очень беспокоила и он советовал на свадьбу не идти, но девушка не согласилась с ним, полагая, что старые конфликты не надо продолжать вечно.

Безрезультатные поиски в тайге

После исчезновения Яны в течение нескольких месяцев велись поисковые работы. Однако они не дали никаких результатов. Полиция долго проверяла молодоженов и активно опрашивала всех вовлеченных, пытаясь поймать на лжи — вышло только подтвердить, что Яна и вправду не дошла до праздника.

Основной версией остается гибель девушки в результате переохлаждения или нападения диких животных. В районе часто видели медведей, что усиливает эту гипотезу.

Вера в чудо: живет ли Яна?

Несмотря на все трудности, отец Яны надеется, что его дочь жива и решила начать новую жизнь.

«Розыскной материал по-прежнему находится в полиции. К сожалению, так бывает. Там тайга, пока ищешь, можно самому заблудиться», — сообщил источник в правоохранительных органах.
Правоохранительные органы не закрывают дело, но пока не могут предложить убедительных доказательств, которые помогли бы пролить свет на судьбу пропавшей девушки.

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Смелая женщина придушила набросившегося на нее льва
57-летняя жительница Зимбабве отбилась от льва голыми руками
04 декабря 2024, 02:52

Фото: iStock/Seyms

В Зимбабве 57-летняя женщина из провинции Булавайо, Вайолет Мойо, сумела отбиться от льва голыми руками, сообщает AdomOnline.com.
Инцидент произошел утром 28 ноября, когда она работала на поле недалеко от своего дома, готовя участок к сбору урожая. Из засады на нее напал лев, сбив ее с ног и пытаясь атаковать горло.

В ходе борьбы хищник ранил женщину когтями, оставив глубокую рану на щеке. Однако Мойо, проявив смелость, схватила льва за горло и удерживала, пока зверь не потерял силы и не убежал. Ее крики услышали дети, гулявшие неподалеку, которые позвали на помощь.

«Лев попытался ударить меня в горло когтями, но я уворачивалась, пока он не вонзил мне когти в левую щеку. Тогда я инстинктивно схватила его за горло и придушила. Я крепко держала его, пока он не потерял волю к борьбе», — поделилась женщина.
Сейчас пострадавшая находится в больнице города Булавайо, где проходит лечение.

Ранее «Радио 1» передавало, что в американском штате Теннесси арестован 39-летний Адам Артур Розенталь, бывший кандидат в мэры города Гейнсвилл во Флориде. Его обвиняют в убийстве члена религиозной секты Twelve Tribes Даррена Гамбрела, чьи останки были обнаружены на ферме в городе Пьюласки.

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#инцидент
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Убийство в секте: следствие обвинило пропавшего политика
В США пропавшего без вести кандидата в мэры обвинили в убийстве члена секты
04 декабря 2024, 02:25

Фото: iStock/tiero

В американском штате Теннесси арестован 39-летний Адам Артур Розенталь, бывший кандидат в мэры города Гейнсвилл во Флориде. Его обвиняют в убийстве члена религиозной секты Twelve Tribes Даррена Гамбрела, чьи останки были обнаружены на ферме в городе Пьюласки.
По данным полиции, о которых сообщает «People», Розенталь, считавшийся пропавшим с апреля этого года, напал на Гамбрела с ножом, расправился с ним и пытался скрыть следы преступления.

Розенталь привлек внимание в 2022 году, баллотируясь в мэры с программой, основанной на сострадании и экологической ответственности. Однако спустя два года его исчезновение вызвало множество вопросов. Как выяснилось, бывший политик присоединился к фундаменталистской секте, где и произошло убийство.

По словам шерифа Джайлса Джо Первиса, Розенталь может быть связан с другими преступлениями в нескольких штатах. Сейчас он находится под стражей, и его суд назначен на 10 декабря.

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#мэр
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В Новосибирске трамвай столкнулся с двумя машинами, есть пострадавший
04 декабря 2024, 00:39

Фото: iStock/Anton Novikov

В Новосибирске произошло серьезное ДТП с участием трамвая и двух автомобилей.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, авария случилась вечером 3 декабря около 17:35 на улице Волочаевской, неподалеку от дома 1Г по улице Есенина в Дзержинском районе.

Трамвай, управляемый водителем 1980 года рождения, двигался по маршруту со стороны улицы Технической. На высокой скорости он сначала столкнулся с автомобилем «Тойота», за рулем которого находился мужчина 1973 года рождения. После этого трамвай врезался во второй автомобиль — «Хёндай Солярис».

В результате аварии пострадал водитель «Тойоты», которому потребовалась медицинская помощь.

Состояние других участников ДТП уточняется. Столкновение вызвало значительные повреждения обоих автомобилей, а движение на этом участке дороги оказалось затруднено.

В Telegram-канале ГУ МВД России по Новосибирской области также выложили фото с места столкновения.



На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе скорости трамвая и возможных нарушений со стороны участников движения.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Татарстане с начала года произошло 818 ДТП с участием пешеходов, 62 человека погибли и 796 пострадали. При этом отмечалось, что 291 авария произошла по вине самих пешеходов.

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