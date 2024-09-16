В подмосковной квартире обнаружено тело женщины, обглоданное животным

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В подмосковном поселке Власиха в квартире обнаружили тело женщины, которое было частично обглодано животным. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник.
«Труп женщины был обнаружен в квартире поселка Власиха. На теле видны следы когтей животного», – говорится в сообщении.
Уточняется, что полицейские пришли в квартиру к женщине после того, как в полицию обратился мужчина, который выгуливал ее собак. В какой-то момент она перестала выходить на связь.
В данный момент по факту обнаружения тела проводится проверка. Выясняется причина смерти женщины.
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