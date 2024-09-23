Клиентка массажного салона Петербурга обвинила массажиста в изнасиловании

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В центре Санкт-Петербурга 38-летний массажист Александр, сертифицированный специалист и инструктор по уникальной методике растяжки, был задержан после того, как его клиентка обвинила его в изнасиловании. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на Мойке».
Сообщается, что инцидент произошёл в студии на Лиговском проспекте, где мужчина проводил сеанс массажа.
По данным канала, 28-летняя жертва, испугавшись произошедшего, сразу позвонила подруге и попросила её обратиться в полицию. В ходе медицинского освидетельствования у пострадавшей были зафиксированы характерные травмы. Правоохранительные органы проводят расследование по данному факту.
Отмечается, что кроме массажа, Александр почти 10 лет работает мастером тренажера «ПравИло», который способствует симметричному растяжению тела.
Ранее лабораторию по производству наркотика мефедрона обнаружили полицейские в доме в СНТ на территории городского округа Щёлково, организатора лаборатории — 38-летнего жителя Москвы — задержали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным канала, 28-летняя жертва, испугавшись произошедшего, сразу позвонила подруге и попросила её обратиться в полицию. В ходе медицинского освидетельствования у пострадавшей были зафиксированы характерные травмы. Правоохранительные органы проводят расследование по данному факту.
Отмечается, что кроме массажа, Александр почти 10 лет работает мастером тренажера «ПравИло», который способствует симметричному растяжению тела.
Ранее лабораторию по производству наркотика мефедрона обнаружили полицейские в доме в СНТ на территории городского округа Щёлково, организатора лаборатории — 38-летнего жителя Москвы — задержали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова