На мотоблогера Анютумини напал неизвестный в Москве

Фото: istockphoto/ttretjak
На популярную мотоблогершу Анютумини напали в Москве, пишет Baza. Уточняется, что все произошло в минувшую субботу, 21 сентября.
На злоумышленнике были перчатки, спортивный костюм и камуфляжная маска. Нападавший сбросил блогера с ее железного коня, нанес ей удар, попытавшись угнать мотоцикл. Помимо всего прочего, девушке брызнули из баллончика в лицо.
После неудачной попытки угона, нападавший ретировался, отобрав у блогерши телефон.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли нарколабораторию.
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«Я встаю, начинаю отходить, он идет на меня, я начинаю бежать, оборачиваюсь и понимаю, что он хочет угнать мотоцикл, сел на нег, но не смог завести. Я возвращаюсь, начинаю спихивать его с мотоцикла. Он тянется в карман, достает балончик и предмет похожий на нож», — пояснила пострадавшая.
После неудачной попытки угона, нападавший ретировался, отобрав у блогерши телефон.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли нарколабораторию.
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Никита Кротов