В подмосковном ангаре обнаружили крупную нарколабораторию

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Лабораторию по производству мефедрона обнаружили полицейские в ангаре на территории одного из предприятий в селе Мамонтово Богородского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Обнаружено 70 полимерных канистр с химическими жидкостями, кристаллическое вещество, лабораторное оборудование и упаковочные материалы. Часть вещества была отправлена на экспертизу, которая установила, что вещество содержит наркотик мефедрон общей массой около 14 килограммов. Экспертиза остального вещества будет проведена в ходе дальнейшего расследования», — говорится в сообщении.Полиции удалось задержать двух подозреваемых в организации наркопроизводства. Ими оказались местные жители, которые арендовали ангар в октябре 2023 года. Следствие установило, что задержанные синтезировали мефедрон, чтобы продавать его через тайники-закладки.
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