В подмосковном детском саду ребенок укололся шприцем с инсулином

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В детском саду подмосковного Орехова-Зуева ребенок укололся шприцем с инсулином, девочка находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, шестилетняя девочка нашла в садике во время обеда шприц и уколола им себе руку. При этом уточняется, что там была доза с инсулином. Воспитатель сразу обратилась к медицинскому работнику.
На место была вызвана скорая помощь, которая оперативно отвезла ребенка в больницу. Девочка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали инъекционное повреждение правого запястья и кисти. Сейчас воспитанница детского сада находится под присмотром врачей.
Ранее также сообщалось, что в Ярославской области 3-летний ребёнок получил сильнейший ожог ягодиц в детсаду.
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На место была вызвана скорая помощь, которая оперативно отвезла ребенка в больницу. Девочка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали инъекционное повреждение правого запястья и кисти. Сейчас воспитанница детского сада находится под присмотром врачей.
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Элина Позднякова