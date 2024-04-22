В подмосковном Дмитрове соседи спасли из пожара женщину и кошку

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В Дмитрове жители дома помогли женщине и её кошке выбраться из горящей квартиры. Об этом сообщил телеграмм-канал Mash.
В Дмитрове местные жители услышали крики о помощи женщины, которая не могла выбраться из горящей квартиры.
Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар и доставили пострадавшую в медучреждение.
Стоит отметить, что в настоящий момент женщина находится в больнице с возможным переломом позвоночника, так как при падении ударилась об землю.
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«Очевидцы растянули под окнами плед, чтобы их соседка могла прыгнуть с четвёртого этажа. Они начали проводить «спасательную операцию» ещё до приезда пожарных. Сначала вниз полетела кошка, потом сама хозяйка квадратных метров», — подчеркнули в сообщении.
Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пожар и доставили пострадавшую в медучреждение.
Стоит отметить, что в настоящий момент женщина находится в больнице с возможным переломом позвоночника, так как при падении ударилась об землю.
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Мира Полтева