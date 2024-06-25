В подмосковном гараже нашли более 11 кг наркотиков

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полиция задержала 24-летнего жителя Мытищ по подозрению в попытке продажи наркотиков: в арендованном им гараже в деревне Васькино округа Чехов было обнаружено более 11 кг мефедрона, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в гараже полицейские обнаружили более ста ёмкостей с различными жидкостями, а в припаркованной рядом машине — ещё 16 канистр с таким же содержимым. Экспертиза жидкости, находившейся в одной из канистр, показала, что это производная наркотика N-метилэфедрона. Общая масса наркотика составила свыше 11 кг», — говорится в сообщении.Остальная изъятая в ходе обыска жидкость будет проверена в ходе расследования.
Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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