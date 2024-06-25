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В подмосковном гараже нашли более 11 кг наркотиков

25 июня 2024, 09:15

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Полиция задержала 24-летнего жителя Мытищ по подозрению в попытке продажи наркотиков: в арендованном им гараже в деревне Васькино округа Чехов было обнаружено более 11 кг мефедрона, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в гараже полицейские обнаружили более ста ёмкостей с различными жидкостями, а в припаркованной рядом машине — ещё 16 канистр с таким же содержимым. Экспертиза жидкости, находившейся в одной из канистр, показала, что это производная наркотика N-метилэфедрона. Общая масса наркотика составила свыше 11 кг», — говорится в сообщении.
Остальная изъятая в ходе обыска жидкость будет проверена в ходе расследования.



Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#криминал
В Германии 74-летний пенсионер кастрировал у себя дома мужчин
Metro: в ФРГ 74-летний пенсионер занимался кастрацией мужчин на своей кухне
25 июня 2024, 09:49

Фото: iStock/zoka74

Житель Германии пенсионного возраста на протяжении четырех лет прямо у себя дома проводил кастрацию у мужчин. Всего ему удалось провести восемь таких операций. Об этом информирует Metro.
Отмечается, что хирургические процедуры завершились после того, как один из пострадавших обратился в правоохранительные органы. Следователи сразу же выехали на место происшествия для уточнения всей информации.

Согласно информации следствия, пенсионер выполнял кастрацию для удовлетворения интимных потребностей. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили забрызганные кровью инструменты, пятна на кухонном столе и диване. В этих местах пенсионер выполнял операции. За свои услуги пожилой мужчина также брал деньги —1600 фунтов стерлингов.

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Во Фрязине на месте пожара обнаружили тела четырех человек
25 июня 2024, 08:03

Фото: iStock/Boris Ipatov

На месте пожара во Фрязине обнаружили тела четырех человек. Об этом информирует ТАСС.
«На седьмом этаже обнаружены тела четырех человек. В настоящее время устанавливаются их пол и личности», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, 24 июня произошел пожар в административном здании на территории промзоны во Фрязине. Причиной пожара в здании мог стать аварийный режим работы электросети. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Четыре этажа выгорели полностью. Погибли люди.

Ранее в пресс-службе «Волонтёров Подмосковья» сообщили, что подмосковные волонтёры привезли к месту пожара во Фрязине воду и молоко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появились первые итоги исследования переписки убитых в Дагестане боевиков
«Известия»: убитый протоиерей был одной из основных целей боевиков в Дербенте
25 июня 2024, 07:07

Фото: istock / Manuel-F-O

Террористы в Дагестане с самого начала намеревались убить настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова. Об этом сказано в первых результатах исследования переписки убитых в Дагестане боевиков, передают «Известия».
Котельников изначально являлся одной из основных целей нападения. В ходе подготовки теракта были четко намечены и другие объекты для атаки — синагога в Дербенте и православные храмы в том же Дербенте и Махачкале, отмечает информагентство.

Личности боевиков уже установили, на воле могут находиться люди, участвовавшие в организации нападения, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

«Не исключено, что на свободе остались как минимум сочувствующие и те, кто был вовлечен в обеспечение теракта, в том числе снабжал террористов оружием. Исходя из переписок в изъятых у убитых террористов телефонах, можно предположить, что нападение планировалось около месяца», — заявил собеседник издания.
Котельников погиб в возрасте 66-лет. Мужчина прослужил у алтаря около 40 лет. Ранее родственники убитого раскрыли детали теракта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Хороший парень»: В Дагестане рассказали про Омарова и его сыновей-террористов
В Сергокале в Дагестане не знали о связи сыновей главы района с террористами
25 июня 2024, 05:56

Фото: istock / Axel Bueckert

Жители дагестанского села Сергокал не были в курсе, что сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова были причастны к экстремистской деятельности. Об этом они рассказали в беседе с РИА Новости.
«Никто не знал. Мы лично не знали, в шоке были, когда услышали», – заявил один из собеседников информагенства.
Еще один местный житель сказал, что «вообще ничего не слышно было за них».

«Если бы они в селе были бы, может знали бы, а так, они же не здесь были», – высказался собеседник.
Омарова россияне охарактеризовали как «хорошего парня», о котором они не могут сказать ничего негативного. Как утверждают собеседники, свою работу чиновник «выполнял добросовестно».

До этого источник издания в силовых структурах Дагестана сообщал, что главу Сергокалинского района Магомеда Омарова задержали и доставили на допрос из-за того, что двое его сыновей были участниками терактов в Дагестане. Президиум регионального политсовета «Единой России» решил исключить его из партии за «дискредитирующие «Единую Россию» действия». 24 июня глава региона Сергей Меликов заявил, что Омаров отстранён от должности.

В день Святой Троицы, 23 июня, на два православных храма и синагогу в Махачкале и Дербенте напали террористы. По последней информации, жертвами атак стали 20 человек, пострадало 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявили днями траура. Силовики ликвидировали пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

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#новости
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Застрелили священника на глазах у жены: Родные убитого раскрыли детали теракта
Семья убитого террористами в Дербенте священника рассказала о деталях нападения
25 июня 2024, 05:21

Фото: РИА Новости

Преступники, устроившие теракт накануне в Дербенте, расправились с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте 66-летним Николай Котельниковым. Отца Николая знали в Дербенте и во всём Дагестане.

Что известно об убитом священнике

Настоятель пользовался уважением у коллег и прихожан. К настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте 66-летненему протоиерею Николаю Котельникову за добрым словом и советом обращались и русские, и дагестанцы, которые исповедовали ислам. В качестве благодарности они оставляли в храме пожертвования.

Отец Николай еще в советские времена переехал в Дагестан из Ставрополя, воспитывал дочерей и заботился о внуках. Отметим, что все дочери замужем за священниками.

Батюшка принимал участие в миссии по привозу Благодатного огня из Иерусалима и 19 лет в город доставляли искру Божию, знак благодати дивного Христова Воскрешения. Также немолодой священник был ответственен за миссию преподавания в воскресной школе, где он обучал детей и взрослых Закону Божию.

По его образу был создан памятник братству трех религий, установленный на пешеходной улице в Дербенте. В памятнике за одним столом пьют чай раввин, православный батюшка и мулла. У каждого в скульптурной группе существует прототип, и батюшку в центре изваяли с отца Николая.

У Николая осталась супруга, 3 дочери и 6 внуков. Террористы убили русского батюшку прямо на глазах у жены. О новых подробностях атаки в Дербенте стало известно «Царьграду».

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Атака в православный праздник

В день Святой Троицы, 23 июня, на два православных храма и синагогу в Махачкале и Дербенте напали террористы. С преступниками на улицах города боролись несколько часов.

Батюшка первый пал от рук террористов: негодяи ворвались в его дом, который находится на территории прихода. Вооружённым бандитам с газовым пистолетом в руках попытался помешать охранник храма Михаил, но сразу был застрелен. Нападение произошло на глазах жены погибшего — 69-летней Валентины Котельниковой. Женщина до сих пор пребывает в ужасе от увиденного.

Сообщалось, якобы отца Николая убили ножом, но супруга назвала иную версию событий.
«Заскочили, убили охрану, ворвались в дом, выстрелили в батюшку, подожгли дом, потом подожгли церковь. Вечерняя служба закончилась, прихожан не было. Отец Николай уже не служил, он был больным человеком, инсульт перенёс, еле ходил. Он встал им навстречу, когда они вбежали», — рассказала вдова священника.
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Она также отметила, что СМИ перепутали их Свято-Покровский храм со Свято-Устинским в Махачкале. Как утверждает женщина, в церкви находился другой священник.
«Это терроризм, это нелюди, они не имеют отношения к религии. Мы 46 лет здесь живем, мы их всех знаем. Отец Николай никому ничего никогда не делал, все его здесь уважали», — сказала Котельникова.
В беседе с «Комсомольской правдой» дочь погибшего Антонина Котельникова заявила, что отец служил больше 40 лет и никогда не говорил о каких-либо угрозах в его сторону.
«У нас большое горе. <...> У всех один вопрос: почему они напали именно на него? Никто на него не может ответить, я тоже не знаю, почему так все произошло», — задалась вопросом женщина.
Позже вспыли сведения, что целью террористов был именно Николай Котельников. Преступники координировали свое нападение в чате, где закрепили фото батюшки.

Помимо священнослужителя и охранника, в результате нападения террористов погибли 15 сотрудников правоохранительных органов. СК России по Республике Дагестан возбудил уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале.

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#нападение
#церковь
#ислам
#памятник
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#священник
#террористы
#дагестан
#ск
#теракт
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Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону находится в больнице
Террорист, переживший нападение в ростовском СИЗО, жив и находится в больнице
25 июня 2024, 05:20

Фото: istock / sudok1

Один из захватчиков заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниил Камнев выжил и находится в больнице. Помимо нового уголовного дела, он обвиняется в подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края. Об этом проинформировал его адвокат в разговоре с РИА Новости.
«Он жив, со слов судьи... Находится в больнице», — заявил адвокат
Собеседник агентства добавил, что пока не осведомлен о состоянии здоровья своего подзащитного, так как еще не приходил к Камневу после случившегося в СИЗО.

Утром 16 июня обвиняемые, которые содержаться в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух работников. Позднее ФСИН России сообщила, что преступников ликвидировали, а сотрудники, которые находили в заложниках, освобождены и не были травмированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о захвате заложников.

Ранее стало известно, что временно исполняющего обязанности начальника захваченного СИЗО в Ростове-на-Дону Романа Заболотнева отстранили. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#ростовская область
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Приговорили к казни, насиловали в тюрьме: Американца внезапно оправдали спустя 47 лет
Суд в США оправдал мужчину за убийство 47-летней давности: что произошло
25 июня 2024, 05:00

Фото: istock / ViewApart

С 68-летнего американца Керри Макса Кука сняли все обвинения в преступлении, совершенном в 1977 году. Гражданина США обвиняли в изнасиловании и убийстве своей соседки. Оказалось, что некоторые показания свидетелей были ложными. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на документы Техасского апелляционного суда по уголовным делам.
В тексте судебного решения указано, что Керри Макс Кук обвинялся в изнасиловании с нанесением увечий, а также убийстве своей 21-летней соседки Линды Джо Эдвардс в 1977 году. Отмечается, что доказательства в пользу Кука скрыли, а представленные на судебном процессе в 1978 году свидетельства позже оказались ложными.

«Это дело изобилует доводами о неправомерных действиях государства, которые требуют отмены приговора обвиняемому», — отметил судья Берт Ричардсон в заключении суда.

Убийство соседки: что произошло

В 1972 году уроженец Штутгарта Керри Макс Кук в 16-летнем возрасте переехал в США из Германии вместе с семьей.

В 1977 году в городе Тайлер, штат Техас, убитой обнаружили 21-летнюю Линду Джо Эдвардс. Тело в квартире нашла её соседка, Паула Рудольф. Экспертиза выявила, что девушку перед убийством изнасиловали.

Линда жила в том же комплексе, что и Кук, и молодой человек попал в перечень подозреваемых. Отпечатки пальцев на раздвижной двери комнаты убитой совпали с отпечатками пальцев Кука. Однако позже установили, что отпечатки были не свежими и не имели отношения к убийству.

Кроме этой улики, главным доказательством обвинения стало утверждение Эдварда Скотта Джексона, сокамерника арестованного Кука. Тот сказал, что в тюрьме американец признался, что именно он убил Линду.

В свою очередь Эдвард Скотт Джексон обвинялся в убийстве по другому делу. Он пошёл сделку со следствием, впоследствии ему изменили обвинение. Вскоре Джексон вышел из тюрьмы.
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«Я докажу, что я этого не делал»

На основании показаний Джексона присяжные вынесли обвинительный вердикт, после которого в 1979 году Кука приговорили к смертной казни. В ожидании кончины мужчина в интервью журналистам заявил: «Когда-нибудь я докажу, что я этого не делал... Если на это уйдет десять или двадцать лет, я докажу, что я этого не делал».

После того как Эдвард Скотт Джексон оказался на свободе, он заявил, что в убийстве Кук не признавался, а его слова являлись частью сделки, при помощи которой Джексон смог избежать тяжкого наказания.

Также отметим, что полиция округа Смит, работающая по делу об убийстве Линды Джо Эдвардс, имела крайне плохую репутацию. Представители закона не чурались фабрикации доказательств и прочих незаконных методов работы.
Фото: istock / Pict Rider

Ужасы в тюрьме и оправдание

Пока журналисты пытались выяснить правду, Куку в местах лишения свободы пришлось тяжко — его изнасиловали зэки, после чего его неоднократно принуждали вступать контакты с другими заключенными.

Невзирая на происходящие ужасы, Кук продолжал заваливать суд обращениями с требованиями пересмотра дела. После отказа в 1987 году приговоренный к смерти чуть сам не ушёл из жизни, но медикам удалось спасти его.
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Заинтересовавшиеся делом американца журналисты смогли выяснить, что следствие проигнорировало доказательства, указывавшие против женатого Джеймса Мэйфилда, у которого полтора года назад был роман с убитой. Также алиби, выдвинутое Мэйфилдом, не внушало доверия.

Следствие продолжало настаивать, что Кук опасный маньяк и психопат, и в 1994 году на очередном процессе его снова приговорили к смертной казни.

Активисты по-прежнему боролись, и в 1999 году обвинение предложило сделку Куку — получить 20 лет без признания вины и оправдания, и немедленно выйти на свободу в связи с истечением его срока наказания. После долгого заточения и статуса «смертника» он был согласен и на это.

Правоохранители, которые вели дело Керри Макса Кука, за эти 20 лет построили карьеры, и свободный американец явно привлекал их внимание. Обвинение все ещё настаивало на том, что Кук — убийца. Через несколько лет американец начал бороться за полное оправдание.

Учитывая то, что с течением времени всплыло много доказательств, напрямую указывающих на вину Джеймса Мэйфилда, Куку потребовалось практически 25 лет, чтобы быть окончательно оправданным.
Фото: istock / gorodenkoff

Ответственность властей США за случившееся пока находится в подвешенном состоянии. В подобных случаях существует опыт получения компенсаций, но уже пожилому мужчине может просто не хватить на это жизни.

Сейчас Куку 68 лет. По подсчетам CNN, Кук стал одним из 199 человек, которых с 1973 года оправдали в США после вынесения смертного приговора.

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#смертная казнь
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В МВД рассказали о храбрости полицейского перед смертью во время теракта в Дагестане
МВД: Погибший в Махачкале полицейский отказался укрыться в доме мирного жителя
25 июня 2024, 02:54

Фото: istock / Dzurag

Сержант полиции, инспектор ДПС Хабиб Алиев, погибший в Махачкале в ходе контртеррористической операции, перед смертью отказался от предложения местного жителя укрыться в его доме из-за опасений навлечь на него гнев боевиков.
Об этом рассказал руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в разговоре с РИА Новости.

«Сотрудник не вошел в распахнутую мужчиной дверь и не принял его предложения укрыться в доме, опасаясь навлечь на мирного горожанина гнев боевиков», – рассказала представитель МВД.
По словам Гариевой, последними словами Алиева были: «Нет. Меня все равно убьют, а ты зайди в дом, закройся и спрячься!».

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, вместе с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а количество пострадавших выросло до 46.

Возбуждены уголовные дела по статьям Теракт», «Незаконный оборот огнестрельного оружия» и «Хищение огнестрельного оружия».

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#новости
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Названа причина пожара в офисном здании во Фрязине
ТАСС: причиной пожара во Фрязино стал аварийный режим работы электросети
25 июня 2024, 01:02

Фото: istock / Distortion Media

Причиной пожара в офисном здании в подмосковном Фрязино мог стать аварийный режим работы электросети. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
Другие детали не приводится.

В здании во Фрязино в результате пожара четыре этажа полностью выгорели. Площадь возгорания достигла 5 тысяч квадратных метров, пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Погибли восемь человек. Двое из жертв выпали из окна, еще шестеро человек, которые находились внутри здания, сгорели или задохнулись.

В холдинге «Росэлектроника» сообщили, что в конце 1990-х годов объект перешел в частную собственность и давно не имеет отношения ни к НИИ, ни к оборонной промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что взрывы в здании на территории НИИ «Платан» произошли из-за кислородных баллонов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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